Топ-5 самых красивых городов на воде

Posted 12 июня, 14:09
Published 12 июня, 14:09
Modified 10 сентября, 02:12
Updated 10 сентября, 02:12
Этот древний водный город находится в бассейне озера Тайху. Вместо улиц здесь извилистые речки и ручьи, а центральная площадь представлена озером.
Китайцы часто посещают Чжоучжуан, хотя среди иностранных туристов он еще не так популярен. Но как только путешественники увидят его живописные виды, сюда обязательно потянутся миллионы. Здесь можно насладиться традиционными зданиями, каменными мостами, китайскими фонариками и древним храмом XI века.
Город на воде, где можно бесконечно любоваться изящными дворцами. Один из них, Озерный дворец, расположен прямо посреди озера Пичола. В этих прохладных залах отдыхали индийские короли в жаркие дни. Сегодня дворец функционирует как отель, привлекая множество гостей, особенно молодоженов. Вечерняя прогулка на лодке вдоль городских огней создает поистине романтичную атмосферу.
Первые поселения на территории Вучжена появились около 7 тысяч лет назад. Отдыхающих привлекает не только водное расположение города, но и его традиционный уклад. Здесь товары можно купить из дома, просто выглянув в окно и совершив покупку у проплывающих торговцев.
В жаркой Мексике находится остров с уникальным городом. В сухой летний сезон он выглядит как обычный городок, окруженный густыми мангровыми лесами. Но с приходом осенних ливней он преобразуется в миниатюрную Венецию. Улицы заливаются водой до такой степени, что жители плавают на лодках. Более того, этот город расположен на месте древнего Ацтлана, родины ацтекской цивилизации.
Город в провинции Западная Фландрия славится своей древней архитектурой. Средневековая атмосфера здесь ощущается гораздо сильнее, чем в Венеции. В Брюгге можно добраться на лодке не только по узким улицам, но и по каналам, напоминающим проспекты. Разводные мосты позволяют проходить судам. В прошлом Брюгге был крупным торговым центром.
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