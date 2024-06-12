Топ-5 самых красивых городов на воде

Чжоучжуан, Китай Удайпур, Индия Вучжен, Китай Мескальтитан, Мексика Брюгге, Бельгия

Венеция — далеко не единственный город, построенный на воде. По всему миру есть несколько таких же экзотических мест, где вы сможете покататься на лодке прямо по улицам. Куда же стоит отправиться, чтобы увидеть эти водные города? Узнайте в нашем сегодняшнем материале.