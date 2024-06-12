Что делать, если убежала собака

Если ваш питомец сбежал во время прогулки, сначала проверьте территорию у вашего подъезда. Если его там нет, отправляйтесь в места, где вы обычно гуляете. Также стоит поговорить с прохожими и другими владельцами собак, возможно, кто-то видел вашу собаку. Если поиски не принесут результатов, разместите объявления в социальных сетях и расклейте их в ближайших районах. Вы также можете обратиться за помощью к волонтерам.