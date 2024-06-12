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Posted 12 июня, 18:03

Published 12 июня, 18:03

Modified 10 сентября, 02:12

Updated 10 сентября, 02:12

Что делать, если убежала собака

12 июня 2024, 18:03
У многих россиян, в том числе городских жителей, сегодня есть собаки. Однако городская среда полна опасностей для этих животных. На прогулке собака может внезапно испугаться трактора, фейерверка, сирены или любого другого неожиданного звука и убежать.

Поэтому на фонарных столбах и подъездах часто можно увидеть объявления о пропавших собаках с просьбой помочь в поисках.

В этой статье вы узнаете, что делать, если ваша собака убежала во время прогулки, какие могут быть причины такого поведения и как предотвратить подобные ситуации.

Почему собаки убегают

Существует множество факторов, из-за которых собака может сбежать от хозяина. Как уже было сказано, она может испугаться внезапного шума — от грохота автомобильного двигателя до удара мяча о забор на футбольном поле. Это особенно касается молодых собак, которые еще не адаптировались к городской обстановке, и животных, недавно взятых из приюта.

Другой сценарий — собака убегает, испугавшись более крупного или агрессивного пса, или погнавшись за кошкой, если это некастрированный кобель. Также собака может увлечься игрой с другими животными и потеряться, не реагируя на команды хозяина.

Еще одна причина побега — случайно выпущенный из рук поводок-рулетка. При автоматическом сматывании он может резко ударить собаку, что испугает её и заставит убежать.

Что делать, если собака сбежала на прогулке

Если ваш питомец сбежал во время прогулки, сначала проверьте территорию у вашего подъезда. Если его там нет, отправляйтесь в места, где вы обычно гуляете. Также стоит поговорить с прохожими и другими владельцами собак, возможно, кто-то видел вашу собаку. Если поиски не принесут результатов, разместите объявления в социальных сетях и расклейте их в ближайших районах. Вы также можете обратиться за помощью к волонтерам.

Как научить собаку не убегать

Чтобы свести к минимуму вероятность побега, с самого раннего возраста приучайте питомца откликаться на кличку и приходить на зов.

Если питомец плохо слушается или игнорирует команды, не спускайте его с поводка. Важно заинтересовать собаку, чтобы ей не захотелось искать развлечений в другом месте.

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#Илья Протвинов#Общество#Поиск#Собака#Помощь#Пропажа
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