Смертельно опасно для собак: возможные последствия укусов клещей

Posted 6 июня, 12:03
Published 6 июня, 12:03
Modified 10 сентября, 01:51
Updated 10 сентября, 01:51
Существует множество разновидностей этих паукообразных, однако в России больше всего распространены иксодовые клещи. Это насекомые длиной примерно 7 мм, и их самки намного крупнее самцов.
Клещей можно встретить везде. Есть территории, которые считаются неблагополучными по отдельным заболеваниям, распространяемым клещами, а остальные районы относительно безопасны, однако укус клеща собака может получить, даже выйдя на прогулку во двор жилого дома в городе.
Сезон клещей начинается сразу после схода снега, в марте — апреле, а заканчивается, соответственно, в октябре — ноябре. Пик активности клещей обычно приходится на период с мая по сентябрь.
Клещи могут выступать переносчиками таких опасных инфекционных заболеваний, как пироплазмоз (бабезиоз), боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит, анаплазмоз, бартонеллез, гепатозооноз и эрлихиоз. Все эти болезни протекают у собак тяжело, требуют длительного и дорогостоящего лечения и нередко могут привести даже к таким последствиям, как гибель животных.
Владельцу собаки следует насторожиться, если животное начинает активно чесать или «выкусывать» какую-то область на теле. Если же клещ оказался инфицированным и произошло заражение, у питомца появляются уже совсем другие симптомы.
«Некоторые инфекционные болезни, которые передает клещ, являются смертельно опасными. На ранних стадиях у них общие симптомы: вялость, отказ от корма и повышение температуры тела до 41–42 градусов. Самое распространенное заболевание, которое переносит паразит, называется бабезиоз, или пироплазмоз. Им заражаются в основном собаки, редко — кошки. Инфекция разрушает эритроциты, что приводит к тяжелым поражениям печени и других органов. Если животному вовремя не оказать помощь, в 95 процентах случаев болезнь приведет к его гибели», — сообщила ветеринарный врач Татьяна Полунина порталу «Московские сезоны».
Если ваша собака получила укус клеща, нужно незамедлительно извлечь паразита. Для этого можно воспользоваться специальным приспособлением, которое можно купить в любой аптеке или зоомагазине, или обычной ниткой. Клеща следует захватить как можно ближе к месту укуса и вращательным движением «выкрутить» его. В дальнейшем пострадавшего питомца следует показать ветеринару, чтобы исключить возможные нежелательные последствия укуса.
Чтобы обезопасить собаку от укусов клещей, необходимо в период активности этих паукообразных обрабатывать животное противопаразитарными средствами, которые можно приобрести в виде капель на холку, таблеток, спреев и ошейников. Кроме того, следует регулярно осматривать собаку, чтобы, если клещ вдруг присосался, вовремя обнаружить и снять его.
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