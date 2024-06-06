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Posted 6 июня, 12:03

Published 6 июня, 12:03

Modified 10 сентября, 01:51

Updated 10 сентября, 01:51

Чем опасен для собаки укус клеща

Смертельно опасно для собак: возможные последствия укусов клещей

6 июня 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Чем опасен для собаки укус клеща
Каждый год весной активизируются клещи, укус которых может привести к опасным последствиям как для людей, так и для домашних животных. Как предотвратить нападение клещей на собаку, а в случае если паразит все же присосался, не пропустить начало заболевания, читайте в статье.

Какими бывают клещи

Существует множество разновидностей этих паукообразных, однако в России больше всего распространены иксодовые клещи. Это насекомые длиной примерно 7 мм, и их самки намного крупнее самцов.

Где водятся

Клещей можно встретить везде. Есть территории, которые считаются неблагополучными по отдельным заболеваниям, распространяемым клещами, а остальные районы относительно безопасны, однако укус клеща собака может получить, даже выйдя на прогулку во двор жилого дома в городе.

Период активности

Сезон клещей начинается сразу после схода снега, в марте — апреле, а заканчивается, соответственно, в октябре — ноябре. Пик активности клещей обычно приходится на период с мая по сентябрь.

Чем опасен укус клеща

Клещи могут выступать переносчиками таких опасных инфекционных заболеваний, как пироплазмоз (бабезиоз), боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит, анаплазмоз, бартонеллез, гепатозооноз и эрлихиоз. Все эти болезни протекают у собак тяжело, требуют длительного и дорогостоящего лечения и нередко могут привести даже к таким последствиям, как гибель животных.

Владельцу собаки следует насторожиться, если животное начинает активно чесать или «выкусывать» какую-то область на телеВладельцу собаки следует насторожиться, если животное начинает активно чесать или «выкусывать» какую-то область на теле
Владельцу собаки следует насторожиться, если животное начинает активно чесать или «выкусывать» какую-то область на теле. Фото: Изображение Midjourney

Симптомы укуса клеща

Владельцу собаки следует насторожиться, если животное начинает активно чесать или «выкусывать» какую-то область на теле. Если же клещ оказался инфицированным и произошло заражение, у питомца появляются уже совсем другие симптомы.

«Некоторые инфекционные болезни, которые передает клещ, являются смертельно опасными. На ранних стадиях у них общие симптомы: вялость, отказ от корма и повышение температуры тела до 41–42 градусов. Самое распространенное заболевание, которое переносит паразит, называется бабезиоз, или пироплазмоз. Им заражаются в основном собаки, редко — кошки. Инфекция разрушает эритроциты, что приводит к тяжелым поражениям печени и других органов. Если животному вовремя не оказать помощь, в 95 процентах случаев болезнь приведет к его гибели», — сообщила ветеринарный врач Татьяна Полунина порталу «Московские сезоны».

Что делать, если вашу собаку укусил клещ

Если ваша собака получила укус клеща, нужно незамедлительно извлечь паразита. Для этого можно воспользоваться специальным приспособлением, которое можно купить в любой аптеке или зоомагазине, или обычной ниткой. Клеща следует захватить как можно ближе к месту укуса и вращательным движением «выкрутить» его. В дальнейшем пострадавшего питомца следует показать ветеринару, чтобы исключить возможные нежелательные последствия укуса.

Профилактика нападения клещей

Чтобы обезопасить собаку от укусов клещей, необходимо в период активности этих паукообразных обрабатывать животное противопаразитарными средствами, которые можно приобрести в виде капель на холку, таблеток, спреев и ошейников. Кроме того, следует регулярно осматривать собаку, чтобы, если клещ вдруг присосался, вовремя обнаружить и снять его.

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#Светлана Павлова#Профилактика#Здоровье#Последствия#Собака#Все материалы авторов#Заболевание#Укус#Питомцы
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