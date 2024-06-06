Смертельно опасно для собак: возможные последствия укусов клещей

Какими бывают клещи Где водятся Период активности Чем опасен укус клеща Симптомы укуса клеща Что делать, если вашу собаку укусил клещ Профилактика нападения клещей

Каждый год весной активизируются клещи, укус которых может привести к опасным последствиям как для людей, так и для домашних животных. Как предотвратить нападение клещей на собаку, а в случае если паразит все же присосался, не пропустить начало заболевания, читайте в статье.