6 лучших маникюрных трендов с подиумов 2024 года

Posted 9 июня, 10:25
Published 9 июня, 10:25
Modified 10 сентября, 01:57
Updated 10 сентября, 01:57
Чистые и минималистичные ногти остаются в тренде, но ногти-стилеты также сохраняют свою привлекательность.
На модных показах весны-лета 2024 модели показывали дизайны, украшенные блестками или кристаллами. Это делает ногти еще более заметными и добавляет стильности образу. Такие ногти подходят для тех, кто любит смелые и яркие решения. Они отлично сочетаются с темным макияжем, создавая образ загадочной и уверенной в себе женщины.
Благодаря певице Бейонсе хромированные ногти стали очень популярными. И это тренд не угасает.
На модном показе Priscavera главный дизайнер ногтей, Sonji, создал 30 разных дизайнов с хромированным покрытием. Среди них были ногти в зеленом металлическом оттенке, в бронзовом золоте и прозрачные с 3D-украшениями. Такие ногти выглядят ярко и необычно, идеально подходят для тех, кто любит экспериментировать с образом.
На своем первом показе в качестве главного дизайнера Питер До представил оригинальный дизайн ногтей, вдохновленный игрой в скраббл. На прозрачном лаке черными буквами было написано название бренда HELMUT LANG. Это было свежим взглядом на популярный тренд с логотипами, который был актуален в предыдущих сезонах.
Если вам кажется, что буквы на ногтях слишком скучно, вы можете выбрать логотип любимого бренда. Известный мастер маникюра Джули Кандалек создала уникальный дизайн, нарисовав вручную монограмму бренда Kate Spade dot Noel. Этот дизайн был дополнен тонким черным французским маникюром, что добавило ему изысканности.
Таким образом, дизайны ногтей на модных показах могут быть не только красивыми, но и выразительными, отражая брендовую идентичность.
Хотя узкие джинсы скинни могут быть не так популярны, элегантные узкие линии на ногтях все еще актуальны. Такой дизайн называется «французский маникюр». Он создает парижский шик и добавляет изысканности вашему образу.
Для тех, кто хочет быть более ярким и выделяться, есть вариант с красным тонким френчем. Он прекрасно сочетается с классической красной помадой и добавляет дополнительный акцент к вашему образу.
Балеткор — это стиль маникюра, который вдохновлен балетом и классическими элементами танца. Он сочетает в себе элегантность, нежность и романтику. Особое внимание уделяется деталям, таким как тонкие линии и оттенки жемчужного цвета.
На показе Mirror Palais балеткор был представлен в нежно-розовом жемчужном оттенке с легким хромированным сиянием. Этот дизайн создает атмосферу романтики и изысканности.
Если розовый цвет не соответствует вашим предпочтениям, вы все равно можете следовать тренду балеткор, выбрав жемчужно-белый или ванильный оттенок. Эти цвета также будут создавать элегантный и романтичный образ.
Следуя тренду, заданному Хейли Бибер, азиатский мастер ногтевого сервиса Джин Сун Чой из Кореи на показе Michael Kors сделала акцент на здоровые ногти. Она создала для моделей едва заметный маникюр со светло-розовым лаком, подчеркивающим естественную красоту ногтей.
Proenza Schouler также поддерживает этот тренд, заставляя моделей ходить по подиуму с короткими, чистыми, ухоженными ногтями. Это подчеркивает важность здоровья и ухода за ногтями, а также придает образу естественную элегантность.
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