6 лучших маникюрных трендов с подиумов 2024 года

На модных показах весны-лета 2024 модели показывали дизайны, украшенные блестками или кристаллами. Это делает ногти еще более заметными и добавляет стильности образу. Такие ногти подходят для тех, кто любит смелые и яркие решения. Они отлично сочетаются с темным макияжем, создавая образ загадочной и уверенной в себе женщины.