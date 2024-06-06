Куда можно недорого съездить отдохнуть без оформления визы

В Северной Америке отпускники из России могут в безвизовом режиме посетить Багамские острова, Барбадос, Гаити, Гватемалу, Гондурас, Доминиканскую Республику, Кубу и еще ряд других стран, куда авиабилеты будут стоить от 29 тыс. руб. А в Южной Америке российских граждан готовы без визы принять Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор и др. — перелет туда будет стоить от 66 тыс. руб.