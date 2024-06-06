Куда можно недорого съездить отдохнуть без оформления визы

Posted 6 июня, 08:28
Published 6 июня, 08:28
Modified 10 сентября, 01:50
Updated 10 сентября, 01:50
В Европе россиянам доступно путешествие без визы в Боснию, Герцеговину, Сербию, Черногорию, Белоруссию и Молдавию. Дешевле всего обойдется перелет в Белоруссию — от 3,3 тыс. руб. А вот чтобы попасть в какую-то из других безвизовых европейских стран, придется выложить от 30 тыс. руб. и выше.
В Северной Америке отпускники из России могут в безвизовом режиме посетить Багамские острова, Барбадос, Гаити, Гватемалу, Гондурас, Доминиканскую Республику, Кубу и еще ряд других стран, куда авиабилеты будут стоить от 29 тыс. руб. А в Южной Америке российских граждан готовы без визы принять Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор и др. — перелет туда будет стоить от 66 тыс. руб.
Кроме того, туристы из России могут свободно и без обязательного оформления визы посетить страны Ближнего Востока (от 11 тыс. руб.), Центральной Азии (от 9 тыс. руб.), Южной Азии (от 24 тыс. руб.), Восточной и Юго-Восточной Азии (от 23 тыс. руб.) и Африки (от 38 тыс. руб.).
Помните, что в некоторых из перечисленных выше стран может быть неспокойно: где-то возможны вооруженные конфликты, где-то идет гражданская война, а где-то зашкаливает уровень преступности. Поэтому перед поездкой желательно постараться собрать максимум информации о зарубежном государстве, которое вы планируете посетить, и учесть его политическую и криминальную обстановку.
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