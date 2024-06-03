Розовый консилер: зачем он нужен и почему его стоит попробовать каждому

Posted 3 июня, 16:06
Published 3 июня, 16:06
Modified 10 сентября, 01:36
Updated 10 сентября, 01:36
Консилер — это не просто средство для устранения темных кругов под глазами; он подходит для маскировки различных проблемных зон на лице. В отличие от корректора, который имеет плотную текстуру и используется точечно, консилер легкий и увлажняющий, что делает его универсальным.
Консилеры бывают разных цветов, каждый из которых решает свои задачи. Розовый консилер особенно полезен для маскировки темных кругов под глазами и придания коже свежести. Его персиковый подтон нейтрализует синеву, придавая лицу сияющий и отдохнувший вид.
Этот оттенок подходит для всех типов кожи, так как не изменяет её цвет, а лишь нейтрализует темные области. Розовый консилер можно наносить под глаза для скрытия синяков или использовать как хайлайтер для выделения выступающих частей лица, написал журнал Woman.ru.
Для достижения наилучшего результата наносите консилер на увлажненную кожу. Используйте сыворотки или кремы для области вокруг глаз и праймер, чтобы продлить стойкость продукта. В нашей подборке вы найдете лучшие розовые консилеры, которые помогут вам выглядеть свежо и сияюще каждый день.
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