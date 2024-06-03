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Posted 3 июня, 11:26

Published 3 июня, 11:26

Modified 10 сентября, 01:35

Updated 10 сентября, 01:35

От каких привычек надо избавиться, чтобы не быть бедными

От каких привычек надо избавиться, чтобы не быть бедными

3 июня 2024, 11:26
Фото: 1MI
Привычки малоимущих могут оказать негативное влияние на финансовое состояние. Мы расскажем, как они формируются и способы избавиться от них.

Понятие «привычки бедных»

Привычки бедных — это серия поведенческих шаблонов или действий, которые выполняются автоматически и формируют специфический образ мышления. Психологи утверждают, что именно эти привычки мешают человеку достигать своих финансовых целей.

Избегать риска

Излишний страх может стать препятствием в решении финансовых вопросов. Важно преодолевать его, поскольку именно он может способствовать формированию привычек, характерных для бедности, и мешать развитию и поиску новых возможностей для улучшения финансового положения.

Излишняя увлеченность скидками

Использование скидок и участие в акциях вполне разумно, но когда это становится одержимостью, это уже признак привычки бедных. Важно осознать, что скидки и акции редко приводят к существенным экономиям. Более того, бездумная покупка товаров по скидке может привести к излишним тратам.

Игнорировать составление бюджета или злоупотреблять им

Составление бюджета является важной привычкой, однако это не то же самое, что ограничивать себя в строгих рамках или, наоборот, постоянно выходить за их пределы. Оба подхода можно отнести к привычкам бедных. Важно развивать здоровое финансовое мышление, планировать бюджет с учетом не только обязательных расходов, но и личных желаний.

Оценка по критерию «дешево» или «дорого»

Привычка оценивать товары и услуги исключительно с точки зрения их стоимости — это ограничивающий подход, считающийся привычкой бедных. Избавиться от нее можно, начав рассматривать предметы с позиции их ценности и значимости для себя. Если что-то ценно, стоит задуматься о том, как можно найти средства для его покупки.

Сосредоточиться только на необходимом

Привычка ограничиваться только тем, что необходимо, часто связана с прошлым советским опытом. Эта привычка может негативно сказываться на постановке целей и мотивации, затрудняя продвижение вперед. Важно уметь слушать себя и понимать собственные желания и предпочтения. Следующий шаг — дать себе шанс попробовать что-то новое.

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#Илья Протвинов#Общество#Привычки бедных#Финансовое состояние#Избавление от привычек#Излишний страх#Скидки и акции
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