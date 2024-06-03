От каких привычек надо избавиться, чтобы не быть бедными

Составление бюджета является важной привычкой, однако это не то же самое, что ограничивать себя в строгих рамках или, наоборот, постоянно выходить за их пределы. Оба подхода можно отнести к привычкам бедных. Важно развивать здоровое финансовое мышление, планировать бюджет с учетом не только обязательных расходов, но и личных желаний.