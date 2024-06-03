Какие дорогие подарки получают знаменитости от поклонников

Балерина и блогер Анастасия Волочкова всегда имела много богатых, влиятельных и щедрых поклонников, начиная с молодости. Несколько лет назад один из ее поклонников сделал заметный жест и преподнес ей действительно роскошный подарок — машину премиум-класса «Майбах». Анастасия поделилась этой радостью в своих социальных сетях, отметив, что у машины есть «счастливые» номера с инициалами самой знаменитости.