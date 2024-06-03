Какие дорогие подарки получают знаменитости от поклонников

Posted 3 июня, 10:34
Published 3 июня, 10:34
Modified 10 сентября, 01:34
Updated 10 сентября, 01:34
Балерина и блогер Анастасия Волочкова всегда имела много богатых, влиятельных и щедрых поклонников, начиная с молодости. Несколько лет назад один из ее поклонников сделал заметный жест и преподнес ей действительно роскошный подарок — машину премиум-класса «Майбах». Анастасия поделилась этой радостью в своих социальных сетях, отметив, что у машины есть «счастливые» номера с инициалами самой знаменитости.
У певца Николая Баскова много поклонников, которые выражают свою благодарность и признательность за его творчество, даря ему роскошные подарки. Несколько лет назад одна из его поклонниц преподнесла ему впечатляющий аксессуар — ювелирную перчатку с бриллиантами. Стоимость этого подарка, по словам самого певца, может стоить сотни тысяч евро.
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова завоевала множество поклонников благодаря своей популярности, среди них есть настоящие богачи. Один из них подарил звезде ценное ювелирное украшение — золотой браслет, инкрустированный бриллиантами. Бузова не раскрывает стоимость этого аксессуара, однако журналистам удалось выяснить марку и предполагаемую цену этого браслета. Так, подарок, врученный знаменитости, оценивают в сумму до шести миллионов рублей.
Певице Патрисии Каас уделяется особое внимание со стороны поклонников в России. Один из них вручил ей в подарок квартиру, и причем в элитном районе — стоимость этой недвижимости превышает миллион долларов. Однако, кто стал благодетелем, остается тайной, которую певица предпочитает не разглашать.
Телеведущая Дана Борисова также получает подарки от своих поклонников, хотя они скромнее, чем те, что дарят Патрисии Каас. Один из ее поклонников регулярно перечисляет ей крупные суммы на счет. Так, она купила себе дорогой телефон.
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