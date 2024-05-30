В США провели испытания гиперзвукового ракетного двигателя на перекиси водорода

Posted 30 мая, 19:02
Published 30 мая, 19:02
Modified 10 сентября, 01:26
Updated 10 сентября, 01:26
Так как эти жидкости могут храниться в обычных условиях, они могут стать эффективной заменой твердому топливу, пишет 3dnews.ru со ссылкой на interestingengineering.com.
Draper был запущен более 50 раз, что подтвердило его работоспособность и возможность регулировки тяги. Он является усовершенствованной версией двигателя Hadley этого же производителя, который уже испытывается на прототипе планера ТА-1 от компании Stratolaunch.
Hadley развивает тягу 2,2 тонны на уровне моря. Draper немного слабее: аналогичный показатель составляет 1,8 тонны. Двигатель можно использовать в космических аппаратах, а также в противоспутниковых системах.
По словам технического директора Ursa Major Брэда Аппеля, запуск двигателя для космических и гиперзвуковых проектов ожидается в ближайшие годы. Он отметил, что работа была сделала в короткие сроки: контракт на разработку был заключен всего год назад.
Ursa Major занимается разработкой широкого спектра двигателей. Это и маломощные Draper, и средние Ripley с тягой 22,7 тонны, и Arroway, созданных для замены двигателей РД-180/181 производства РФ с тягой 90 тонн. Компания стремится к использованию передовых технологий и экологически чистого топлива.
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