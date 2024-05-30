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Posted 30 мая, 20:42

Published 30 мая, 20:42

Modified 10 сентября, 01:26

Updated 10 сентября, 01:26

Эксперты рассказали, в каких случаях застенчивость может быть расстройством психики

Эксперты рассказали, в каких случаях застенчивость может быть расстройством психики

30 мая 2024, 20:42
Фото: Изображение Midjourney
По мнению клинических психологов из Австралии Джиллы Ньюби и Кайлы Стил, социальное тревожное расстройство зачастую проявляется через патологическую застенчивость. Это состояние негативно влияет на различные сферы жизни.

По словам экспертов, есть множество общих черт между рядовой застенчивостью и данным расстройством. И в том, и в другом случае люди предпочитают не допускать стрессовых ситуаций, стараются угодить другим, чтобы снизить беспокойство, и стремятся держаться на расстоянии от активного участия в чем-либо. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на The Conversation.

Также у застенчивых и социально тревожных людей часто проявляются симптомы стресса на физическом уровне. Речь идет о потливости, внезапном покраснении лица, дрожи, учащенном сердцебиении и дыхании.

Однако социальное тревожное расстройство отличается тем, что человек постоянно беспокоится о возможных взаимодействиях с людьми на протяжении не менее полугода и это негативно сказывается на всех аспектах его жизни.

Важно отметить, что патологическая застенчивость не всегда приводит к развитию подобного психического расстройства. Часто стеснительность не мешает людям вести обычную жизнь и ощущать комфорт в общении с семьей или на работе. Но тех, кто страдает от социальной тревожности, могут отталкивать любые взаимодействия с другими людьми.

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#Марина Колодкина#Общество#Все материалы авторов#Психология
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