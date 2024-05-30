Эксперты рассказали, в каких случаях застенчивость может быть расстройством психики

Posted 30 мая, 20:42
Published 30 мая, 20:42
Modified 10 сентября, 01:26
Updated 10 сентября, 01:26
По словам экспертов, есть множество общих черт между рядовой застенчивостью и данным расстройством. И в том, и в другом случае люди предпочитают не допускать стрессовых ситуаций, стараются угодить другим, чтобы снизить беспокойство, и стремятся держаться на расстоянии от активного участия в чем-либо. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на The Conversation.
Также у застенчивых и социально тревожных людей часто проявляются симптомы стресса на физическом уровне. Речь идет о потливости, внезапном покраснении лица, дрожи, учащенном сердцебиении и дыхании.
Однако социальное тревожное расстройство отличается тем, что человек постоянно беспокоится о возможных взаимодействиях с людьми на протяжении не менее полугода и это негативно сказывается на всех аспектах его жизни.
Важно отметить, что патологическая застенчивость не всегда приводит к развитию подобного психического расстройства. Часто стеснительность не мешает людям вести обычную жизнь и ощущать комфорт в общении с семьей или на работе. Но тех, кто страдает от социальной тревожности, могут отталкивать любые взаимодействия с другими людьми.
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