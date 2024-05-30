Эксперты рассказали, в каких случаях застенчивость может быть расстройством психики

По словам экспертов, есть множество общих черт между рядовой застенчивостью и данным расстройством. И в том, и в другом случае люди предпочитают не допускать стрессовых ситуаций, стараются угодить другим, чтобы снизить беспокойство, и стремятся держаться на расстоянии от активного участия в чем-либо. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на The Conversation.