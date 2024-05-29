5 рекомендаций по увеличению охватов в социальных сетях

Существует множество платформ для социальных сетей и обмена информацией. Некоторые сайты лучше подходят для широкой аудитории, другие работают на определенных целевых нишах. Если вы хотите эффективно общаться со своей целевой аудиторией, нужно присутствовать на тематических сайтах и иметь профили в разных социальных сетях.