Алсу впервые появилась в соцсетях после новости о разводе

В апрельском интервью с Натальей Подольской Алсу в первый раз прокомментировала информацию о разводе и их возможной причине — супружеских изменах. Она заявила, что не следит за новостями и поэтому не публикует реакции на них. Алсу заверила, что новости о её личной жизни поклонники смогут узнать только от неё самой.