Алсу впервые появилась в соцсетях после новости о разводе

Posted 28 мая, 15:59
Published 28 мая, 15:59
Modified 9 сентября, 23:55
Updated 9 сентября, 23:55
Сама певица при этом не размещала публикации на данную тему в соцсетях, пишет rbc.ru.
Подписчик Левиной-Мартиросян отметил, что Алсу выглядит очень счастливой для только что разведенной женщины. Он сделал выводы по фото, на которых певица пребывает в приподнятом настроении.
Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. У них родились две дочери и сын. Дочерям пары сейчас 17 и 16 лет, а сыну — 7.
Первые слухи о вероятном разводе певицы и бизнесмена впервые появились почти год назад. Тогда Алсу на своей странице в соцсети сообщила о «стрессовых изменениях» в своей жизни. Также она выставила фотографию с неизвестным мужчиной, сделанную во время ее поездки в Амстердам.
Однако феврале этого года, в эфире «Авторадио», певица рассказала, что супруг продолжает дарить ей цветы и преподносить сюрпризы.
В апрельском интервью с Натальей Подольской Алсу в первый раз прокомментировала информацию о разводе и их возможной причине — супружеских изменах. Она заявила, что не следит за новостями и поэтому не публикует реакции на них. Алсу заверила, что новости о её личной жизни поклонники смогут узнать только от неё самой.
Согласно информации из газеты «Комсомольская правда», измены Абрамова длятся уже не один год.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14