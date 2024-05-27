Какую сковороду лучше купить

Чугунные сковороды отличаются высокой стойкостью к повреждениям, что делает их практически вечными. Однако они тяжелые и требуют времени для нагрева. Сковороды из алюминия более легкие по сравнению с чугунными и медными, но могут деформироваться и повреждаться при резких перепадах температуры.