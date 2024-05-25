Какие напитки можно детям до года?

Вопреки распространенному еще пару десятилетий назад мнению, с соками в рационе малыша тоже лучше не торопиться. Не смотрите, что на многих упаковках пишут «с 4 месяцев». В соках содержатся фруктовые кислоты, которые могут сильно раздражать стенки желудка ребенка. Кроме этого, многие соки, к сожалению, содержат сахар или подсластители, даже если об этом не сказано на упаковке. Постарайтесь отложить их введение в меню до года. Лучше начинать с разбавленных водой соков.