Какие напитки можно детям до года?

Posted 25 мая, 08:22
Published 25 мая, 08:22
Modified 9 сентября, 23:42
Updated 9 сентября, 23:42
Детский чай — это обычно травяной чай. Для частого употребления не рекомендуется педиатрами. Дело в том, что многие травы содержат аллергены. Сложно заранее угадать, как отреагирует организм малыша на тот или иной компонент. Можно попробовать давать малышу изредка слабый ромашковый чай или отвар шиповника без сахара! Привычные взрослым черный и зеленый чай нежелательны до 3 лет.
Вопреки распространенному еще пару десятилетий назад мнению, с соками в рационе малыша тоже лучше не торопиться. Не смотрите, что на многих упаковках пишут «с 4 месяцев». В соках содержатся фруктовые кислоты, которые могут сильно раздражать стенки желудка ребенка. Кроме этого, многие соки, к сожалению, содержат сахар или подсластители, даже если об этом не сказано на упаковке. Постарайтесь отложить их введение в меню до года. Лучше начинать с разбавленных водой соков.
Через месяц-другой после начала прикорма можно попробовать дать малышу монокомпонентный компот без сахара. Лучше всего из зеленых или сушеных яблок, не слишком концентрированный. Это — самый гипоаллергенный вариант. Если малыш уже пробовал какие-то другие ягоды и фрукты, и аллергии на них нет, то можно добавлять в компот и их.
Важно, чтобы ребенок не привыкал к сладким напиткам или тем, у которых слишком выражен вкус. Приучайте его утолять жажду водой. Её как раз можно и нужно предлагать ребенку в качестве питья постоянно.
Если ребенок на грудном вскармливании, основной жидкостью малыша в первые месяцы после введения прикорма должно оставаться грудное молоко. Ближе к году питьевой рацион ребенка заметно расширится, поэтому прикладываний к груди будет становиться меньше.
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