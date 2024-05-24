Почему вейпы особенно вредны для подростков — какой итог у опасной моды

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Электронные сигареты, или вейпы, в последние годы весьма популярны у россиян. В отличие от традиционных табачных изделий, вейпы свободно продаются на каждом углу. Однако они не так безобидны, как кажется, и в этой статье мы расскажем, какой вред вейпы могут нанести здоровью детей и подростков.