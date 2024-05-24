Почему вейпы особенно вредны для подростков — какой итог у опасной моды

Posted 24 мая, 17:10
Published 24 мая, 17:10
Modified 9 сентября, 23:36
Updated 9 сентября, 23:36
Технически вейп представляет собой устройство для испарения жидкости, а курение вейпов называют вейпингом. Процесс курения вейпов заключается во вдыхании паров, которые вырабатываются путем нагревания жидкости, содержащей никотин. Считается, что от вейпов меньше вреда для здоровья, чем от сигарет, но на самом деле это не так, и особенно опасно использование этих устройств для подростков.
Несмотря на кажущуюся безопасность вейпов, в генерируемом ими паре содержится свыше 30 видов опасных веществ, включая никель и свинец, которые могут нанести организму серьезный вред в виде аллергических реакций (вплоть до развития в будущем бронхиальной астмы), воспалительных процессов и нарушения работы жизненно важных органов.
Здоровью детей и подростков вейпы способны нанести особенно сильный вред, так как содержащиеся в них химические вещества и тяжелые металлы негативно влияют на работу желез внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны, обеспечивающие процессы роста и развития. Именно поэтому вейпы так опасны для растущих организмов.
Первыми признаками того, что вашему организму нанесен вред и пора завязывать с вейпингом, могут стать такие признаки, как появление повышенного слюноотделения и сухости в полости рта. Также у любителей вейпов могут наблюдаться: головная боль, головокружение, ухудшение памяти и способности концентрироваться, тошнота и диарея, а также другие физиологические и эмоциональные расстройства.
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