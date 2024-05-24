Астрономы нашли землеподобную планету в созвездии Рыб

Posted 24 мая, 12:47
Published 24 мая, 12:47
Modified 9 сентября, 23:40
Updated 9 сентября, 23:40
Астрономы предполагают, что планета Gliese 12b располагается в зоне обитания своей звезды и может обладать умеренным климатом при скалистом рельефе. Это значит, что по типу она схожа с Землей, Венерой, Марсом и Меркурием, которые тоже обладают твердой поверхностью. Данные опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
На сегодняшний день поиски землеподобных небесных тел сосредоточены на звездных системах с маломассивными красными карликами. Прохождение планеты вызывает падение яркости звезды, что и облегчает обнаружение экзопланет. При этом планеты у красных карликов часто находятся ближе к своим звездам из-за их меньших размеров и массы. Это означает, что орбитальные периоды таких планет короче, и обороты вокруг звезды происходят чаще, что позволяет собрать больше данных за короткий период времени.
Однако высокая активность красных карликов может негативно влиять на обитаемость экзопланет. Эта взаимосвязь пока мало изучена из-за ограниченного количества данных о атмосферах таких небесных тел.
На основе полученных данных, астрономы добавили Gliese 12b, как нового кандидата в планету земного типа. Звезда Gliese 12, относящаяся к спектральному типу M3.5V, имеет массу, составляющую 24,1% массы Солнца, эффективную температуру 3253 Кельвина, а ее возраст достигает 7 млрд. лет.
Экзопланета, вращающаяся вокруг нее с периодом 12,76 дня, имеет радиус, близкий к земному, и среднюю температуру в 41 градус по Цельсию. Если предположить, что в основе ее рельефа преобладают скальные породы, ее масса может составлять 88% массы Земли. Экзопланета получает в 1,6 раза больше излучения от своей звезды, чем Земля от Солнца, что предполагает наличие умеренного климата.
51 Пегаса b: Первая экзопланета, обнаруженная вокруг звезды, похожей на Солнце. Она находится в 50 световых годах от нас и имеет массу, примерно равную массе Юпитера.
Kepler-186f: Одна из первых обнаруженных экзопланет, находящаяся в обитаемой зоне своей звезды. Это означает, что на её поверхности может существовать жидкая вода.
TRAPPIST-1e, f и g: В системе TRAPPIST-1, находящейся в 39 световых годах от нас, было обнаружено семь планет, три из которых находятся в обитаемой зоне.
Proxima Centauri b: Эта планета вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра, и находится в её обитаемой зоне. Это одна из самых близких к нам известных экзопланет.
HD 209458 b: Первая экзопланета, у которой были обнаружены атмосфера, испарение водорода и атмосферные ветры. Она также была первой транзитной экзопланетой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14