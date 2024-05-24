Астрономы нашли землеподобную планету в созвездии Рыб

На сегодняшний день поиски землеподобных небесных тел сосредоточены на звездных системах с маломассивными красными карликами. Прохождение планеты вызывает падение яркости звезды, что и облегчает обнаружение экзопланет. При этом планеты у красных карликов часто находятся ближе к своим звездам из-за их меньших размеров и массы. Это означает, что орбитальные периоды таких планет короче, и обороты вокруг звезды происходят чаще, что позволяет собрать больше данных за короткий период времени.