Победительница «Новой Фабрики звезд» рассказала об участии в проекте

Posted 20 мая, 12:51
Published 20 мая, 12:51
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Как пишет starhit.ru, Марии 22 года и она проживает в городе Одинцово (Подмосковье). Девушка раньше принимала участие в музыкальных конкурсах, но в этот раз ей удалось обойти пятнадцать других участников и стать победительницей. В рамках «Новой Фабрики звезд» у Марии было немало звездных дуэтов, в том числе с Владимиром Пресняковым, Валерией, Алексеем Чумаковым и другими. На финальном голосовании жюри пришло к выводу, что Мария справилась с задачами чуть лучше других участников. В качестве приза девушка получила 3 миллиона рублей.
По словам Гордеевой, когда она шла на проект, то даже не предполагала, что станет победительницей. Она отправилась на конкурс, чтобы стать замеченной, и мечтает о команде, с которой вместе будет творить. Мария отметила, что проект открыл ее с другой стороны — она узнала себя, свои сильные стороны и получила ценные советы от гостей, которые будет применять в дальнейшем.
На вопрос журналистов о том, что оказалось для нее самым тяжелым на проекте, Мария ответила, что адаптироваться в «звездном доме» и найти общий язык с другими участниками шоу — девушка переживала, что будет одна и не сможет с кем-то познакомиться. Но в реальности все вышло наоборот.
Выигранные три миллиона рублей Мария планирует направить на развитие.
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