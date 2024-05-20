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Posted 20 мая, 12:51

Published 20 мая, 12:51

Modified 9 сентября, 23:19

Updated 9 сентября, 23:19

Мария Гордеева в проекте «Новая Фабрика звезд»

Победительница «Новой Фабрики звезд» рассказала об участии в проекте

20 мая 2024, 12:51
Фото: кадр
Мария Гордеева в проекте «Новая Фабрика звезд»
Мария Гордеева, которая заняла первое месте в проекте «Новая Фабрика звезд» на телеканале ТНТ, рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время участия.

Как пишет starhit.ru, Марии 22 года и она проживает в городе Одинцово (Подмосковье). Девушка раньше принимала участие в музыкальных конкурсах, но в этот раз ей удалось обойти пятнадцать других участников и стать победительницей. В рамках «Новой Фабрики звезд» у Марии было немало звездных дуэтов, в том числе с Владимиром Пресняковым, Валерией, Алексеем Чумаковым и другими. На финальном голосовании жюри пришло к выводу, что Мария справилась с задачами чуть лучше других участников. В качестве приза девушка получила 3 миллиона рублей.

По словам Гордеевой, когда она шла на проект, то даже не предполагала, что станет победительницей. Она отправилась на конкурс, чтобы стать замеченной, и мечтает о команде, с которой вместе будет творить. Мария отметила, что проект открыл ее с другой стороны — она узнала себя, свои сильные стороны и получила ценные советы от гостей, которые будет применять в дальнейшем.

На вопрос журналистов о том, что оказалось для нее самым тяжелым на проекте, Мария ответила, что адаптироваться в «звездном доме» и найти общий язык с другими участниками шоу — девушка переживала, что будет одна и не сможет с кем-то познакомиться. Но в реальности все вышло наоборот.

Выигранные три миллиона рублей Мария планирует направить на развитие.

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#Знаменитости#Развитие#Все материалы авторов#ТНТ#Новая Фабрика звезд#Мария Гордеева
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