Победительница «Новой Фабрики звезд» рассказала об участии в проекте

Как пишет starhit.ru, Марии 22 года и она проживает в городе Одинцово (Подмосковье). Девушка раньше принимала участие в музыкальных конкурсах, но в этот раз ей удалось обойти пятнадцать других участников и стать победительницей. В рамках «Новой Фабрики звезд» у Марии было немало звездных дуэтов, в том числе с Владимиром Пресняковым, Валерией, Алексеем Чумаковым и другими. На финальном голосовании жюри пришло к выводу, что Мария справилась с задачами чуть лучше других участников. В качестве приза девушка получила 3 миллиона рублей.