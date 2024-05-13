Эксперт рассказал, когда цены на вторичное жилье стабилизируются

Posted 13 мая, 12:54
Published 13 мая, 12:54
Modified 9 сентября, 19:30
Updated 9 сентября, 19:30
«В 2023 году на рынке жилья был заметен дисбаланс, при котором спрос превышал предложение», — рассказывает о ситуации на рынке недвижимости генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Сейчас эта ситуация начинает исправляться, а основной спрос ожидаемо будет перенаправлен на первичный рынок. Важно отметить, что до 1 июля будут действовать различные меры поддержки, включая льготные программы.
Как полагает эксперт, в 2024 году ожидается плавное перетекание спроса со вторичной недвижимости на первичную. По этой причине стоимость жилья вторички остановится, а на первичке — стабилизируется.
Однако, как отмечает Мутко, эта ситуация не очень хорошо сказывается на рынке в целом, поскольку стимулируется госпрограммами. В реальности, он должен развиваться самостоятельно, повышение доходов граждан способствует улучшению жилищных условий, рассказывает KONKURENT.RU.
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