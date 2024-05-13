Что нельзя делать родителям малоежки

Posted 13 мая, 15:39
Published 13 мая, 15:39
Modified 9 сентября, 22:58
Updated 9 сентября, 22:58
Не стоит кормить ребенка во время просмотра мультфильмов или телепередач. Несмотря на то, что этот способ накормить ребенка сегодня очень распространён, он не имеет ничего общего с нормальным приёмом пищи и к тому же может способствовать перееданию, т. к. ребенок полностью погружен в просмотр видео и попросту отключается от еды.
Не кормите малыша, когда пришло время, если он ещё не голоден. Таким кормлением можно добиться чего угодно, вплоть до истерик или выплёвывания еды, но никак не здорового и осознанного процесса приёма пищи.
Также не стоит устраивать из кормления маленького ребенка ритуал, в котором участвуют все члены семьи. Если вокруг такого естественного процесса, как приём пищи ребенком, будут ходить хороводом мама, папа, бабушка и все остальные, то этот ребенок непременно почувствует себя важной персоной, и тогда кормление для него станет чем-то вроде развлечения: все бегают вокруг, одно блюдо меняет другое, но ведь так забавно отворачиваться от ложки и видеть, как окружающие уговаривают поесть. Обычно такое происходит в семьях, где один ребенок и много родственников. И совершенно противоположная ситуация в семьях, где детей много, а мама одна: дети садятся за стол и съедают всё, что им предложено, да ещё и добавки просят.
Не нужно кормить ребенка в неподходящих для этого местах (на диване, на полу), если есть возможность покормить на кухне. Это сформирует неправильную привычку есть и перекусывать где придётся, избавиться от которой будет очень сложно.
Не кормите тем, что ребенок не любит. У каждого человека есть индивидуальные особенности, в том числе и особенности восприятия вкуса еды. Если какая-то еда ребенку не по вкусу и он категорически отказывается её есть, не настаивайте. Попробуйте предложить её через какое-то время — возможно, он не откажется. Многие дети до определенного возраста не хотят есть кисломолочные продукты, овощи, мясо или фрукты — это абсолютно нормально.
Перекусы между приёмами пищи нежелательны. Если ребенок поел полчаса назад и уже просит перекусить, значит, он не утолил полностью голод во время еды, и следует подумать над тем, как разнообразить его повседневное меню чем-то вкусным (например, после обеда — компот с печеньем или йогурт), чтобы не тянуло на сладенькое. Однако фруктовые перекусы могут иметь место в любое время. Также не нужно ограничивать ребенка в питье (конечно же, полезном — компот, морс, вода).
Если у вашего ребенка уже сформировались неправильные пищевые привычки или он отказывается есть добровольно, лучше вооружиться терпением и исправлять ситуацию постепенно.
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