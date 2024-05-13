Что нельзя делать родителям малоежки

Также не стоит устраивать из кормления маленького ребенка ритуал, в котором участвуют все члены семьи. Если вокруг такого естественного процесса, как приём пищи ребенком, будут ходить хороводом мама, папа, бабушка и все остальные, то этот ребенок непременно почувствует себя важной персоной, и тогда кормление для него станет чем-то вроде развлечения: все бегают вокруг, одно блюдо меняет другое, но ведь так забавно отворачиваться от ложки и видеть, как окружающие уговаривают поесть. Обычно такое происходит в семьях, где один ребенок и много родственников. И совершенно противоположная ситуация в семьях, где детей много, а мама одна: дети садятся за стол и съедают всё, что им предложено, да ещё и добавки просят.