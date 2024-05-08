Карл III слишком занят, чтобы встретиться с Гарри во время его визита домой

Posted 8 мая, 18:02
Published 8 мая, 18:02
Modified 9 сентября, 22:52
Updated 9 сентября, 22:52
На родину принц прибыл один, оставив свою законную супругу Меган Маркл с детьми в Калифорнии, пишет starhit.ru.
Планы герцога Сассекского включали встречу с отцом, но его официальный представитель сообщил, что Гарри не сможет навестить своего больного отца из-за его чрезмерно плотного графика.
Он также добавил, что младший сын монарха понимает обязательства своего отца, а также другие приоритеты и все же рассчитывает повстречаться с ним в ближайшем будущем.
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