Карл III слишком занят, чтобы встретиться с Гарри во время его визита домой

Принц Гарри, младший сын английского короля Карла III, во вторник, мая, прилетел в столицу Великобритании, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 10-й годовщине международных спортивных соревнований «Игры непокоренных».