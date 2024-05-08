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Posted 8 мая, 18:02

Published 8 мая, 18:02

Modified 9 сентября, 22:52

Updated 9 сентября, 22:52

Карл III слишком занят, чтобы встретиться с Гарри во время его визита домой

8 мая 2024, 18:02
Принц Гарри, младший сын английского короля Карла III, во вторник, мая, прилетел в столицу Великобритании, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 10-й годовщине международных спортивных соревнований «Игры непокоренных».

На родину принц прибыл один, оставив свою законную супругу Меган Маркл с детьми в Калифорнии, пишет starhit.ru.

Планы герцога Сассекского включали встречу с отцом, но его официальный представитель сообщил, что Гарри не сможет навестить своего больного отца из-за его чрезмерно плотного графика.

Он также добавил, что младший сын монарха понимает обязательства своего отца, а также другие приоритеты и все же рассчитывает повстречаться с ним в ближайшем будущем.

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