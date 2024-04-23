newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля, 07:26

Published 23 апреля, 07:26

Modified 9 сентября, 22:09

Updated 9 сентября, 22:09

Принц Уильям вновь приступит к королевским обязанностям

23 апреля 2024, 07:26
На прошлой неделе принц Уильям посетил официальное мероприятие впервые после новости о диагнозе его жены. В школьные каникулы Его Высочество проводит время с супругой и наследниками — принцами Джорджем и Луи десяти и пяти лет и принцессой Шарлоттой восьми лет.

Принц намерен совмещать исполнение должностных обязанностей с помощью заболевшей раком жене

Его Высочество заботливо ухаживает за своей супругой, которая в настоящее время проходит курс лечения от онкологического заболевания прямой кишки.

Когда Кейт объявила о своем диагнозе, принц Уильям решил сделать в работе паузу. По окончании каникул детей в школе 17 апреля он в спокойном режиме приступил к делам, заявив о намерении строить свои планы с учетом потребностей жены, пишет rambler.ru.

Каковы планы монаршей семьи на ближайшее время?

18 апреля Его Высочество оценил деятельность общественных и экологических организаций в юго-западной части Лондона и в Суррее. Следующим по расписанию стало посещение молодежного центра на западе Лондона, в который доставляют излишки пищи для передачи их нуждающимся.

Одной из целей Его Высочества стало построение безотходной среды. Это основной фактор при выборе кандидатов на получение экологической премии принца Earthshot Prize.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика