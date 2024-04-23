Принц Уильям вновь приступит к королевским обязанностям

На прошлой неделе принц Уильям посетил официальное мероприятие впервые после новости о диагнозе его жены. В школьные каникулы Его Высочество проводит время с супругой и наследниками — принцами Джорджем и Луи десяти и пяти лет и принцессой Шарлоттой восьми лет.