Принц Уильям вновь приступит к королевским обязанностям

Posted 23 апреля, 07:26
Published 23 апреля, 07:26
Modified 9 сентября, 22:09
Updated 9 сентября, 22:09
Его Высочество заботливо ухаживает за своей супругой, которая в настоящее время проходит курс лечения от онкологического заболевания прямой кишки.
Когда Кейт объявила о своем диагнозе, принц Уильям решил сделать в работе паузу. По окончании каникул детей в школе 17 апреля он в спокойном режиме приступил к делам, заявив о намерении строить свои планы с учетом потребностей жены, пишет rambler.ru.
18 апреля Его Высочество оценил деятельность общественных и экологических организаций в юго-западной части Лондона и в Суррее. Следующим по расписанию стало посещение молодежного центра на западе Лондона, в который доставляют излишки пищи для передачи их нуждающимся.
Одной из целей Его Высочества стало построение безотходной среды. Это основной фактор при выборе кандидатов на получение экологической премии принца Earthshot Prize.
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