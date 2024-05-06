Ученые пытаются создать лекарства с эффектом упражнений

Одна из групп ученых из Университета Флориды выделила вещество, образующееся у мышей во время физической активности, и ввела его малоподвижным мышам. В результате эти мыши начали худеть без изменения своего рациона питания. Пока еще не доказано, что это вещество будет иметь аналогичный эффект у людей, но исследование продолжается.