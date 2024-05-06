Ученые пытаются создать лекарства с эффектом упражнений

Posted 6 мая, 19:21
Published 6 мая, 19:21
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
По словам авторов эксперимента, разрабатываемое лекарство призвано помочь людям, которые не могут заниматься спортом из-за проблем со здоровьем, пишет kp.ru. Несколько команд уже работают над созданием таких методов лечения, которые смогут имитировать физическую активность.
Одна из групп ученых из Университета Флориды выделила вещество, образующееся у мышей во время физической активности, и ввела его малоподвижным мышам. В результате эти мыши начали худеть без изменения своего рациона питания. Пока еще не доказано, что это вещество будет иметь аналогичный эффект у людей, но исследование продолжается.
В другом эксперименте команда ученых обнаружила определенные соединения у мышей, которые бегали на беговой дорожке, и также ввела их другим мышам. Большая часть этих соединений скапливалась в клетках печени. Поэтому такое лекарство может стать эффективным средством от некоторых заболеваний печени.
Физические нагрузки имеют и другие положительные эффекты на организм. Например, скелетные мышцы при физической активности выделяют вещество, которое помогает регулировать уровень глюкозы в крови, что снижает риск развития сахарного диабета и замедляет старение организма.
Также было обнаружено, что после тренировки уровень некоторых видов иммунных клеток в крови значительно повышается, что помогает защитить организм от различных неблагоприятных факторов. Физические нагрузки также улучшают стрессоустойчивость организма и способствуют противовоспалительному воздействию.
Таким образом, физические нагрузки имеют множество положительных эффектов на организм. Разработка препаратов, способных имитировать эти эффекты, может быть перспективной для тех, кто не может заниматься спортом по различным причинам. Однако пока еще необходимо провести больше исследований, чтобы доказать их эффективность и безопасность для людей.
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