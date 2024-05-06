Рассказываю, как я стала фанатом велосипедного туризма и к чему это привело

Тем, кого интересует туризм, кто любит кататься на велосипеде, я однозначно советую искать единомышленников — в их компании досуг становится еще более интересным и разнообразным. Где их искать? В объединениях и клубах, которые наверняка есть в вашем городе, — информацию о них можно получить в интернете, например в социальных сетях, на специализированных форумах. Можно познакомиться с теми, кто катается на велосипеде рядом с вашим домом, в парке или в других местах — наверняка они знают, где собираются поклонники туризма, единомышленники.