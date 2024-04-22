Какой покупать ламинат для кухни и комнат

Posted 22 апреля, 13:19
Published 22 апреля, 13:19
Modified 9 сентября, 22:08
Updated 9 сентября, 22:08
При выборе напольного покрытия всегда важно учитывать его предполагаемое использование. Например, для кухни ключевым критерием может быть влагостойкость, в то время как для прихожей — устойчивость к износу. При этом ламинат должен гармонировать с общим стилем интерьера помещения.
Для кухни рекомендуется использовать ламинат класса 33. С таким покрытием можно спокойно мыть пол даже несколько раз в день — планки не будут деформироваться или терять свою форму. Дополнительную надежность обеспечит обработка стыков мастикой. Идеальным вариантом будет текстурированный ламинат — он обладает антискользящим эффектом, на нем практически незаметны пятна, разводы и следы обуви.
Для ванной комнаты рекомендуется использовать водостойкий ламинат, который не боится влаги, капель и не подвержен деформации от пролитой воды.
Такой ламинат производится из ПВХ-плит, а не из прессованной древесины. Для обеспечения полной герметичности некоторые производители наносят на края планок слой каучука. Такое водостойкое покрытие из ламината не уступает по качеству традиционной керамической плитке, при этом оно также будет более теплым и приятным для босых ног.
В гостинных, спальнях и детских комнатах нагрузка на пол обычно умеренная, поэтому можно выбирать ламинат как для бытового использования (классы 21–23), так и для коммерческого (классы 31 и выше), в зависимости от планируемой нагрузки. Например, в спальне не требуется высокая износостойкость покрытия, в то время как в детской комнате рекомендуется использовать водостойкий материал с прочным внешним слоем.
Важным аспектом для жилых помещений является звукоизоляция и отсутствие скрипов и шумов при ходьбе по полу. Поэтому под ламинат обычно укладывается специальная подложка, которая поглощает звуки и выравнивает неровности пола.
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