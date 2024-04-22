Какой покупать ламинат для кухни и комнат

В гостинных, спальнях и детских комнатах нагрузка на пол обычно умеренная, поэтому можно выбирать ламинат как для бытового использования (классы 21–23), так и для коммерческого (классы 31 и выше), в зависимости от планируемой нагрузки. Например, в спальне не требуется высокая износостойкость покрытия, в то время как в детской комнате рекомендуется использовать водостойкий материал с прочным внешним слоем.