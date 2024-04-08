Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Для выпускников 11 класса опубликованы даты проведения главного госэкзамена. Как и в предыдущие года существуют досрочные, основные и дополнительные периоды, каждые из которых имеют дни для пересдачи.



Школьники, которые отсутствовали прошлом году на ЕГЭ по уважительным причинам и не смогли сдать экзамены, будут сдавать вместе с выпускниками 2024 года в резервные дни основного периода. Для этого они должны предоставить в школу документы, подтверждающие невозможность своего присутствия на прошлогоднем экзамене. На основании этого ГЭК должна выдать соответствующее разрешение.