Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Posted 8 апреля, 11:51
Published 8 апреля, 11:51
Modified 9 сентября, 21:27
Updated 9 сентября, 21:27
Для выпускников 11 класса опубликованы даты проведения главного госэкзамена. Как и в предыдущие года существуют досрочные, основные и дополнительные периоды, каждые из которых имеют дни для пересдачи.
Школьники, которые отсутствовали прошлом году на ЕГЭ по уважительным причинам и не смогли сдать экзамены, будут сдавать вместе с выпускниками 2024 года в резервные дни основного периода. Для этого они должны предоставить в школу документы, подтверждающие невозможность своего присутствия на прошлогоднем экзамене. На основании этого ГЭК должна выдать соответствующее разрешение.
Все экзамены в стране в 2024 году начинаются в 10 утра по московскому времени. Школьники в парадной форме являются в свою школу на экзамен с паспортом и пропуском, который заранее оформляются по письменному заявлению.
С собой нужно взять ручку с черными чернилами, калькулятор, линейку и бутылку воды. Соответственно, шпаргалки, справочники, телефон и иные средства связи под запретом.
В классе, где проводится прием экзамена, находятся два наблюдателя, которые регистрируют молодых людей и рассаживают на специально установленные места. Помимо этого, в классах устанавливают видеокамеры системы «Смотри.ЕГЭ» со специальными смотрящими. Записи с камер хранятся в течение года и позволяют оспаривать некоторые результаты в судебном порядке.
Ребятам проводят инструктаж о том, как нужно вести себя на экзамене. После этого раздают запечатанные пакеты с экзаменационными листами, которые нужно проверить на отсутствие дефектов.
Закончив выполнение заданий, листы сдаются приемной комиссии, после чего можно выйти из класса.
ЕГЭ — важный этап в жизни школьника, который определяет его будущее поступление в ВУЗ. От подготовки и результатов экзаменов зависит очень многое, поэтому необходимо начать готовиться заранее и не паниковать.
Выпускные экзамены не являются обычными, поэтому волнение и переживания школьников вполне естественны. Все эмоции имеют значение, так как они помогают нам лучше понять себя.
Тревога, например, помогает мобилизоваться и действовать в ситуации, которую мозг воспринимает как опасную. Чтобы быть спокойнее и увереннее, важно начать действовать.
Кроме того, необходимо иметь позитивное мышление и настраиваться на удачу. Часто мы склонны готовиться к худшему, но такое отношение может быть разрушительным.
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