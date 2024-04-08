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Posted 8 апреля, 11:51

Published 8 апреля, 11:51

Modified 9 сентября, 21:27

Updated 9 сентября, 21:27

Расскажем, в какие даты и в каком порядке проходит ЕГЭ, а также про проходные баллы в 2024 году

Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

8 апреля 2024, 11:51
Фото: 1MI
Расскажем, в какие даты и в каком порядке проходит ЕГЭ, а также про проходные баллы в 2024 году
Расскажем про новые минимальные баллы по ЕГЭ в 2024 году, а также в какие даты и в каком порядке проходит экзамен

Для выпускников 11 класса опубликованы даты проведения главного госэкзамена. Как и в предыдущие года существуют досрочные, основные и дополнительные периоды, каждые из которых имеют дни для пересдачи.

Школьники, которые отсутствовали прошлом году на ЕГЭ по уважительным причинам и не смогли сдать экзамены, будут сдавать вместе с выпускниками 2024 года в резервные дни основного периода. Для этого они должны предоставить в школу документы, подтверждающие невозможность своего присутствия на прошлогоднем экзамене. На основании этого ГЭК должна выдать соответствующее разрешение.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2024 годуОсновной период сдачи ЕГЭ в 2024 году
Основной период сдачи ЕГЭ в 2024 году. Фото: 1MI

Основной период сдачи ЕГЭ в 2024 году

  • 23.05.2024 — география, литература, химия;
  • 28.05.2024 — русский язык;
  • 31.05.2024 — математика базового и профильного уровня;
  • 04.06.2024 — обществознание, физика;
  • 07.06.2024 — иностранные языки, информатика;
  • 08.06.2024  — иностранные языки, информатика;
  • 11.06.2024 — биология, иностранные языки, история.

Резервные дни

  • 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня— русский язык;
  • 18 июня — иностранные языки, история, химия;
  • 19 июня — биология, иностранные языки, информатика;
  • 20 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 21 июня — по всем учебным предметам.

Дни пересдачи

  • 4 июля — иностранные языки, информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;
  • 5 июля — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки, история, литература.
Как проходят экзамены ЕГЭ в 2024 годуКак проходят экзамены ЕГЭ в 2024 году
Как проходят экзамены ЕГЭ в 2024 году. Фото: 1MI

Как проходят экзамены ЕГЭ в 2024 году

Все экзамены в стране в 2024 году начинаются в 10 утра по московскому времени. Школьники в парадной форме являются в свою школу на экзамен с паспортом и пропуском, который заранее оформляются по письменному заявлению.

С собой нужно взять ручку с черными чернилами, калькулятор, линейку и бутылку воды. Соответственно, шпаргалки, справочники, телефон и иные средства связи под запретом.

В классе, где проводится прием экзамена, находятся два наблюдателя, которые регистрируют молодых людей и рассаживают на специально установленные места. Помимо этого, в классах устанавливают видеокамеры системы «Смотри.ЕГЭ» со специальными смотрящими. Записи с камер хранятся в течение года и позволяют оспаривать некоторые результаты в судебном порядке.

Ребятам проводят инструктаж о том, как нужно вести себя на экзамене. После этого раздают запечатанные пакеты с экзаменационными листами, которые нужно проверить на отсутствие дефектов.

Закончив выполнение заданий, листы сдаются приемной комиссии, после чего можно выйти из класса.

ЕГЭ в 2024 годуЕГЭ в 2024 году
ЕГЭ в 2024 году. Фото: 1MI

ЕГЭ по математике

  • Длительность экзамена по базовой математике — 3 часа (180 минут), профильной — 3 часа 55 минут (235 минут).
  • Минимальный балл согласно требованиям Рособрнадзора — 27, Миноборнауке — 39.
  • На экзамен разрешается взять калькулятор и простую линейку

ЕГЭ по русскому языку

  • Длительность экзамена — 3 часа 30 минут (210 минут).
  • Минимальный балл, чтобы получить аттестат согласно требованиям Рособрнадзора — 36, Миноборнауке — 40.

ЕГЭ по обществознанию

  • Длительность экзамена — 3 часа 30 минут (210 минут)
  • Минимальный балл, чтобы получить аттестат согласно требованиям Рособрнадзора — 42, Миноборнауке — 45.

Другие минимальные баллы по ЕГЭ в 2024 году

  • 40 баллов — информатика;
  • 37 баллов — география;
  • 36 баллов — биология, физика и химия;
  • 32 балла — история и литература;
  • 22 балла — иностранный язык.

Советы психологов, как готовиться к ЕГЭ

ЕГЭ — важный этап в жизни школьника, который определяет его будущее поступление в ВУЗ. От подготовки и результатов экзаменов зависит очень многое, поэтому необходимо начать готовиться заранее и не паниковать.

Выпускные экзамены не являются обычными, поэтому волнение и переживания школьников вполне естественны. Все эмоции имеют значение, так как они помогают нам лучше понять себя.

Советы психологов как готовиться к ЕГЭСоветы психологов как готовиться к ЕГЭ
Советы психологов как готовиться к ЕГЭ. Фото: 1MI

Тревога, например, помогает мобилизоваться и действовать в ситуации, которую мозг воспринимает как опасную. Чтобы быть спокойнее и увереннее, важно начать действовать.

Кроме того, необходимо иметь позитивное мышление и настраиваться на удачу. Часто мы склонны готовиться к худшему, но такое отношение может быть разрушительным.

Психологи рекомендуют:

  • Настройте себя правильно, рассматривайте свой страх не как поражение, а как страх перед неизвестностью.
  • Попробуйте прогнозировать результаты экзаменов и запасные пути выхода при получении неудовлетворительной оценки, это снизит тревожность.
  • Рассмотрите различные варианты событий в зависимости от итогов экзамена.
  • Создайте себе поощрение в качестве мотивации за хороший результат.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Образование#Школа#Экзамен#ЕГЭ
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