Мифы про онлайн-образование, которые отталкивают от данного метода обучения

Posted 20 марта, 13:48
Published 20 марта, 13:48
Modified 9 сентября, 20:28
Updated 9 сентября, 20:28
Вокруг образования в онлайн-формате в действительности сформировалось немало мифов, и многие из них искажают представление о качестве процесса обучения и его эффективности.
Один из мифов заключается в том, что обучение в режиме онлайн по эффективности уступает обучению в обычном формате, и это, соответственно, влияет и на качество образования. На самом деле многое зависит от правильного подбора программы, а также от наличия мотивации обучающегося и дисциплины. Если с этим все в порядке, то онлайн можно будет получить качественное образование.
Противники образования онлайн утверждают, что в процессе дистанционного обучения отсутствует прямой контакт между учениками и преподавателями. Однако важно отметить, что применяются различные методы взаимодействия, некоторые из них предусматривают и личное общение, и обратную связь.
Еще один миф, связанный с онлайн-образованием, — невозможность получить по результатам обучения практические навыки. Однако и в этом случае многое зависит от конкретной программы и качества ее реализации. В ряде случаев обратная связь есть, и она предусматривает в том числе получение и оттачивание практических навыков.
Многие заявляют, что образование, полученное онлайн, не позволяет найти работу и даже собрать нужное портфолио. На самом деле это не так, по крайней мере портфолио в ходе обучения собрать точно можно, а поиск работы занимает не больше времени, чем в случаях, когда ее впервые ищет человек, получивший образование в стандартном формате.
Образование онлайн обходится недешево, о чем часто напоминают его противники. Здесь важно отметить, что стоимость напрямую зависит от нескольких факторов: платформа, программа обучения, предмет и регалии преподавателей, их уровень. Есть и достаточно дорогие образовательные курсы, однако в подавляющем большинстве обучение онлайн доступно самому широкому кругу потенциальных студентов.
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