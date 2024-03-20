Мифы про онлайн-образование, которые отталкивают от данного метода обучения

Один из мифов заключается в том, что обучение в режиме онлайн по эффективности уступает обучению в обычном формате, и это, соответственно, влияет и на качество образования. На самом деле многое зависит от правильного подбора программы, а также от наличия мотивации обучающегося и дисциплины. Если с этим все в порядке, то онлайн можно будет получить качественное образование.