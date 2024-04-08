Как добиться повышения зарплаты и сколько денег просить

Время для просьбы о повышении зарплаты может зависеть от нескольких факторов. Важно учитывать свою производительность и вклад в компанию, а также текущую экономическую ситуацию в организации и на рынке труда. Если вы чувствуете, что выполняете свои обязанности на высоком уровне, принесли компании значимый вклад и ваша зарплата не соответствует вашим заслугам и рыночным стандартам, то это может быть идеальным моментом для обсуждения повышения зарплаты.