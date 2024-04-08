Как добиться повышения зарплаты и сколько денег просить

Posted 8 апреля, 14:06
Published 8 апреля, 14:06
Modified 9 сентября, 21:27
Updated 9 сентября, 21:27
Время для просьбы о повышении зарплаты может зависеть от нескольких факторов. Важно учитывать свою производительность и вклад в компанию, а также текущую экономическую ситуацию в организации и на рынке труда. Если вы чувствуете, что выполняете свои обязанности на высоком уровне, принесли компании значимый вклад и ваша зарплата не соответствует вашим заслугам и рыночным стандартам, то это может быть идеальным моментом для обсуждения повышения зарплаты.
Также можно рассмотреть запрос на повышение после успешного завершения проекта или достижения значимых результатов. Важно подготовиться к этому разговору, собрав факты о своей работе и рыночной стоимости вашей позиции, и выразить свои аргументы четко и уверенно.
Лучше заранее договориться о встрече, чем начинать разговор спонтанно, например, на корпоративных мероприятиях или в рамках рабочих встреч.
Если в компании проводится регулярная аттестация или оценка персонала, лучше всего провести подобный разговор именно в этот период. Однако, если вы замечаете, что компания находится в нестабильном положении, вряд ли в это время будет уместно поднимать вопрос о повышении.
Ваша основная цель — убедить своего начальника в том, что вы стремитесь к увеличению заработной платы. Подчеркните, что текущий уровень дохода вам не подходит и что вы хотите узнать, что нужно сделать для увеличения зарплаты.
Способы достижения этой цели: подготовиться к разговору (если у вас достаточно смелости) или написать письмо (если вам сложно начать разговор лично и вы предпочитаете делать это в письменной форме).
Основная идея вашего обращения (в разговоре или письме): что вам нужно или что вы можешь сделать, чтобы получать на 30% больше?
Вот и все. Важно, чтобы начальник понял, что вам важно не прошлое, а будущее. Его интересуют не прошлые достижения, не зарплата ваш коллег или рыночные стандарты, а то, что вы можете предложить в будущем в обмен на повышение зарплаты.
Подготовьтесь к разговору, разработав план того, что вы собираетесь сказать. Предварительно отработайте свои аргументы и ответы на возможные возражения. Полезно записать репетицию на видео и проанализировать её, чтобы выявить и исправить ошибки.
Не стоит использовать следующие аргументы для обоснования желания получить повышение: «Я уже работаю три года, ни разу не был в отпуске, никогда не брал больничный, работаю без выходных». Такие утверждения могут вызвать скорее негативную реакцию.
Тем более не рекомендуется ставить перед работодателем ультиматум вроде: «Либо вы меня повышаете, либо я увольняюсь». Это может причинить вред вам, особенно если вы на самом деле не желаете или не готовы увольняться.
Изучите рыночные тенденции и оцените свою профессиональную ценность. Оцените стоимость специалиста вашего уровня, учитывая вашу область ответственности, обязанности, квалификацию и опыт. Также полезно иметь представление о финансовом состоянии компании и общем уровне оплаты труда в вашем отделе.
Возможное дополнение к базовой зарплате может колебаться от 10% до 20%, в зависимости от убедительности ваших аргументов и правил, принятых в компании.
Если ваш работодатель отказывается повысить вашу зарплату, первым шагом будет понять причину отказа. Обсудите с ним, почему ваш запрос был отклонен, чтобы понять, какие шаги можно предпринять дальше.
Можно предложить альтернативные варианты увеличения компенсации или спросить обратную связь о том, как улучшить свою ценность для компании. Если повышение зарплаты критически важно для вас и текущий работодатель не готов к этому, может стоит рассмотреть возможность поиска новой работы, где ваш труд будет оценен соответствующим образом. Важно сохранять профессиональное отношение и избегать конфронтации в обсуждении этого вопроса с работодателем.
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