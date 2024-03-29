«Рот на замок»: муж Лорак настаивает на жёсткой диете для певицы

Posted 29 марта, 06:59
Published 29 марта, 06:59
Modified 9 сентября, 20:59
Updated 9 сентября, 20:59
Певица жалуется, что никак не может перестать есть жареную картошку, которую сама же готовит. При этом она понимает, что блюдо, мягко говоря, не очень полезное, пишет muz-tv.ru.
По её словам, у супруга, который тоже неплохо готовит, прекрасная форма. Так что, глядя на него, она сама становится более дисциплинированной в плане еды. Помимо этого, Исаак помогает певице поддерживать ментальное здоровье.
Напомним, Лорак и Виджраку встретились в Греции, где она посещала его тренинги. Постепенно профессиональные отношения переросли в романтические.
А тем временем медики предостерегают от слишком вольных экспериментов с едой. Длительное голодание может не помочь, а навредить, нарушив обмен веществ.
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