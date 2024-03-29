«Рот на замок»: муж Лорак настаивает на жёсткой диете для певицы

Ани Лорак рассказала, что Исаак Виджраку — её муж-испанец, играет основную роль в защите её фигуры. Он мотивирует её отказываться от блюд, в которых мало пользы, но много калорий.