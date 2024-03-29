newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта, 06:59

Published 29 марта, 06:59

Modified 9 сентября, 20:59

Updated 9 сентября, 20:59

«Рот на замок»: муж Лорак настаивает на жёсткой диете для певицы

29 марта 2024, 06:59
Ани Лорак рассказала, что Исаак Виджраку — её муж-испанец, играет основную роль в защите её фигуры. Он мотивирует её отказываться от блюд, в которых мало пользы, но много калорий.

Певица жалуется, что никак не может перестать есть жареную картошку, которую сама же готовит. При этом она понимает, что блюдо, мягко говоря, не очень полезное, пишет muz-tv.ru.

По её словам, у супруга, который тоже неплохо готовит, прекрасная форма. Так что, глядя на него, она сама становится более дисциплинированной в плане еды. Помимо этого, Исаак помогает певице поддерживать ментальное здоровье.

Напомним, Лорак и Виджраку встретились в Греции, где она посещала его тренинги. Постепенно профессиональные отношения переросли в романтические.

А тем временем медики предостерегают от слишком вольных экспериментов с едой. Длительное голодание может не помочь, а навредить, нарушив обмен веществ.

#Знаменитости#Диета#Калории#Жареная картошка#Все материалы авторов#Медики#Певица#Защита фигуры#Ани Лорак#Исаак Виджраку#Рот на замок
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика