Какая польза соков и какие в них есть витамины

Высокий содержание сахара: большинство соков содержат высокий уровень сахара, особенно фруктовые соки. Это может способствовать повышению уровня сахара в крови и увеличить риск развития ожирения, диабета и других заболеваний.

Низкое содержание клетчатки: в отличие от цельных фруктов и овощей, соки обычно лишены клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении, улучшении работы кишечника и контроле аппетита. Употребление соков без клетчатки может привести к недостатку клетчатки в рационе.

Потеря питательных веществ: при процессе приготовления соков, особенно при пастеризации, нагревании и фильтрации, могут исчезнуть некоторые питательные вещества, такие как витамины и фитонутриенты.

Повышенный риск кариеса: соки могут содержать кислоты, которые способны повредить эмаль зубов и привести к развитию кариеса. Кроме того, высокое содержание сахара в соках может также способствовать развитию зубного налета и кариеса.