Тест: угадайте название сериалов из 90-х по заставке

Тест: угадайте название сериала 90-ых по заставке

Помните, как в 90-х мы откладывали все дела на кухне и бежали смотреть мексиканские и бразильские сериалы? Если вы застали эти времена, то обязательно должны угадать название «мыльного» сериала по одной лишь заставке! Попробуем?