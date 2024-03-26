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Posted 26 марта, 18:41

Published 26 марта, 18:41

Modified 9 сентября, 20:51

Updated 9 сентября, 20:51

Тест: угадайте название сериалов из 90-х по заставке

26 марта 2024, 18:41
Тест на знание названий мексиканских и бразильских сериалов, которые нужно угадать по музыкальной заставке
Тест: угадайте название сериала 90-ых по заставке
Тест

Помните, как в 90-х мы откладывали все дела на кухне и бежали смотреть мексиканские и бразильские сериалы? Если вы застали эти времена, то обязательно должны угадать название «мыльного» сериала по одной лишь заставке! Попробуем?

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