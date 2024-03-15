Мифы из сериала «Великолепный век», в которые все верят

Posted 15 марта, 14:24
Published 15 марта, 14:24
Modified 9 сентября, 20:12
Updated 9 сентября, 20:12
В сериале султан предстает перед зрителями как настоящий секс-символ и вполне приятный мужчина. На самом деле исторические факты указывают на то, что Сулейман вовсе не был добродушным и мягким человеком, как показано в «Великолепном веке».
Правитель славился своей жестокостью, не прощал неудач и промахов, был нелюдимым и замкнутым. Что касается внешности Сулеймана, то современники описывают его как человека небольшого роста (165 см), с кривыми ногами от постоянного нахождения в седле, имеющего склонность к полноте.
Кроме того, красавцу Халиту Эргенчу, сыгравшему в «Великолепном веке» султана, на момент съемок был 41 год, а настоящий Сулейман вступил на престол в возрасте 26 лет.
Красота Хюррем тоже не более чем вымысел создателей сериала «Великолепный век». Дело в том, что никто из мужчин, кроме самого султана, не имел права видеть лиц наложниц. Поэтому о внешности Хюррем мы можем судить только по воспоминаниям венецианского посла, которому Сулейман показал свою любимую женщину.
Со слов дипломата, славянская красавица была небольшого роста и довольно грузная, с тонкими губами и круглым большим носом. Он отмечал, что Хюррем очень любила поесть и делала это крайне неряшливо и неаккуратно.
Впрочем, это субъективное мнение о внешности Хюррем, которое больше не подтверждается никем из современников. Из других источников достоверно известно лишь то, что у славянки были светлые волосы и светлые глаза, но о неземной красоте речи не идет. Так что, скорее всего, Роксолана обладала определенной харизмой, что позволило ей подчинить султана.
Историки считают, что Хюррем оказывала влияние на мужа не из-за своей красоты и искусного плетения интриг, как это показано в «Великолепном веке». На самом деле, женщина всё свободное время тратила на чтение книг и потому обладала обширными знаниями в политике, географии, общественных науках, знала несколько иностранных языков.Именно поэтому султан прислушивался к жене и опирался на ее советы в государственных делах.
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