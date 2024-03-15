Мифы из сериала «Великолепный век», в которые все верят

Впрочем, это субъективное мнение о внешности Хюррем, которое больше не подтверждается никем из современников. Из других источников достоверно известно лишь то, что у славянки были светлые волосы и светлые глаза, но о неземной красоте речи не идет. Так что, скорее всего, Роксолана обладала определенной харизмой, что позволило ей подчинить султана.