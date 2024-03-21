Как правильно признаться в любви

Прежде всего следует принять то, что ты становишься уязвим не только в момент признания в любви, но и вообще вступая в состояние влюбленности. Потому что впускаешь в свою жизнь нового человека, доверяешься и открываешься ему. И если вы уже пошли на этот важный и глобальный шаг, то уязвимость в момент самого признания уже не покажется столь существенной.