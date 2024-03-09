newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта, 09:48

Published 9 марта, 09:48

Modified 9 сентября, 19:51

Updated 9 сентября, 19:51

Французская современность в интерьере дома лондонского дизайнера

9 марта 2024, 09:48
Дизайнер Софи Патерсон устроила рум-тур по собственному дому, который она построила с нуля и выполнила во французском современном стиле

Дизайнер Софи Патерсон совершила рум-тур в своем доме в городе Суррее и показала как она смогла сочетать цвета и фактуры, создав единый дизайн всех помещений.

Расположенный в сельской местности собственный дом Софи Патерсон черпает вдохновение в георгианской архитектуре и ее обширных знаниях различных стилей интерьера.

Начав с абсолютно чистого листа, Софи смогла создать дом мечты своей мечты. От обтекаемой кухни из ее фирменного серого дуба до роскошных шелковых обоев в официальной гостиной — все элементы были выбраны в соответствии с идеей Софи создавать элегантные, но удобные интерьеры, которые выдерживают испытание временем.

В проекте Софи кухня совмещена с гостинной комнатой, но имеет зонированное пространство.

Однако, Софи предусмотрела подсобное помещение, которое она выделила для хозяйственных работ. Это небольшое пространство, в котором располагаются стиральная, сушильная машины, раковина, шкафы для хранения припасов еды и других предметов.

В кабинете своего мужа Софи продемонстрировала свою способность приспосабливаться к различным стилям, используя палитру темно-синего цвета и антиквариат из красного дерева, она создала атмосферу традиционного джентльменского клуба.

Поднимаясь по широкой лестнице в спальни, каждая из которых украшена роскошным настенным покрытием, от травяной ткани в гостевой спальне до обоев ручной росписи De Gourney в главной спальне.

Помимо гардеробной комнаты, которая примыкает к спальне, София предусмотрела личную ванную с санузлом. Она рассказывает, что предусмотрела два унитаза, ванну и душевую кабину.

Спальня ее дочери сочетает в себе пыльно-розовую палитру с золотыми акцентами, создавая шикарную и уютную детскую.

Читайте также:
Эти плинтуса давно вышли из моды, есть кое-что интереснееСмарт-квартира — новый вид популярного и бюджетного жильяСоветы наоборот: эти приемы раздвигают пространство однушек и студии
#Эмилия Шпилева#Видео#Жилье#Дизайн#Интерьер
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика