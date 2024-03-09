Французская современность в интерьере дома лондонского дизайнера

Posted 9 марта, 09:48
Published 9 марта, 09:48
Modified 9 сентября, 19:51
Updated 9 сентября, 19:51
Дизайнер Софи Патерсон совершила рум-тур в своем доме в городе Суррее и показала как она смогла сочетать цвета и фактуры, создав единый дизайн всех помещений.
Начав с абсолютно чистого листа, Софи смогла создать дом мечты своей мечты. От обтекаемой кухни из ее фирменного серого дуба до роскошных шелковых обоев в официальной гостиной — все элементы были выбраны в соответствии с идеей Софи создавать элегантные, но удобные интерьеры, которые выдерживают испытание временем.
В проекте Софи кухня совмещена с гостинной комнатой, но имеет зонированное пространство.
Однако, Софи предусмотрела подсобное помещение, которое она выделила для хозяйственных работ. Это небольшое пространство, в котором располагаются стиральная, сушильная машины, раковина, шкафы для хранения припасов еды и других предметов.
В кабинете своего мужа Софи продемонстрировала свою способность приспосабливаться к различным стилям, используя палитру темно-синего цвета и антиквариат из красного дерева, она создала атмосферу традиционного джентльменского клуба.
Поднимаясь по широкой лестнице в спальни, каждая из которых украшена роскошным настенным покрытием, от травяной ткани в гостевой спальне до обоев ручной росписи De Gourney в главной спальне.
Помимо гардеробной комнаты, которая примыкает к спальне, София предусмотрела личную ванную с санузлом. Она рассказывает, что предусмотрела два унитаза, ванну и душевую кабину.
Спальня ее дочери сочетает в себе пыльно-розовую палитру с золотыми акцентами, создавая шикарную и уютную детскую.
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