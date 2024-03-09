Французская современность в интерьере дома лондонского дизайнера

Начав с абсолютно чистого листа, Софи смогла создать дом мечты своей мечты. От обтекаемой кухни из ее фирменного серого дуба до роскошных шелковых обоев в официальной гостиной — все элементы были выбраны в соответствии с идеей Софи создавать элегантные, но удобные интерьеры, которые выдерживают испытание временем.