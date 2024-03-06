Смарт-квартира — новый вид популярного и бюджетного жилья

Объекты с такими квартирами, как правило, строятся в локациях с очень развитой инфраструктурой. Часто это концептуальные жилые комплексы, в которых есть все необходимое: школы и детские сады, современные торговые и сервисные точки, кафе, а также пространства для отдыха, досуга и фитнеса. Жилье такого формата очень актуально для современного общества.