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Posted 6 марта, 11:20

Published 6 марта, 11:20

Modified 9 сентября, 19:44

Updated 9 сентября, 19:44

Смарт-квартира — новый вид бюджетного жилья

Смарт-квартира — новый вид популярного и бюджетного жилья

6 марта 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
Смарт-квартира — новый вид бюджетного жилья
Актуальный тип квартир, который с каждым годом набирает небывалую популярность. Что такое смарт-квартира — рассказал дизайнер интерьеров Анастасия Ковальчук

Смарт-квартира — что это такое?

Анастасия Ковальчук, руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior, не по наслышке знает что такое смарт-квартира. Она рассказала читателям NEWIA.RU в чем отличие такого жилья от всех других вариантов.

Смарт-квартира — это, прежде всего, рациональное использование пространства.

Смарт-квартираСмарт-квартира
Смарт-квартира. Фото: Изображение Midjourney

При разработке проекта помещений для смарт-квартир сразу должны быть понятны функции каждой зоны, схемы расстановки мебели, где жильцам будет удобней смотреть телевизор и готовить, а также по каким маршрутам передвигаться по квартире.

В приоритете smart-квартир — эргономичность. В таком жилье минимум коридоров, либо они вовсе отсутствуют. Полезная площадь не тратится на перемещение между комнатами, каждый квадратный метр «работает» по максимуму. Поэтому помещения часто объединяются в кухни-гостиные, общие зоны с выделенной спальней и т. д.

Смарт-квартираСмарт-квартира
Смарт-квартира. Фото: Изображение Midjourney

В смарт-квартире вместо капитальных стен используются перегородки, которые позволяют свободно трансформировать пространство, делают его универсальным. Это дает возможность оперативно изменить планировку по необходимости.

В таком типе жилья актуальны интерьерные решения с использованием трансформирующейся многофункциональной мебели. Это, например, двухуровневые спальные зоны с объемным местом для хранения внизу, а также складные, откидные и выдвижные места для отдыха.

Смарт-квартира что это такое?Смарт-квартира что это такое?
Смарт-квартира что это такое?. Фото: Изображение Midjourney

Востребованы совмещенные варианты — когда в одном корпусе находятся предметы мебели для разных задач: например, гостевая кровать спрятана в шкафу, а консоль для ноутбука превращается в большой обеденный стол. Компактная мебель часто создана в минималистичном стиле, выглядит в интерьере легко, не загружает визуально пространство.

Объекты с такими квартирами, как правило, строятся в локациях с очень развитой инфраструктурой. Часто это концептуальные жилые комплексы, в которых есть все необходимое: школы и детские сады, современные торговые и сервисные точки, кафе, а также пространства для отдыха, досуга и фитнеса. Жилье такого формата очень актуально для современного общества.

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#Эмилия Шпилева#Жилье#Дизайн#Интерьер
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