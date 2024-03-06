Что делать, если разбился градусник и опасна ли ртуть

Электронные контактные термометры измеряют среднюю температуру за время замера, а не максимальную. Даже после звукового сигнала они продолжают вычислять среднее значение, поэтому требуется дополнительное время удержания термометра в измеряемом месте после сигнала. Важно, чтобы наконечник плотно прилегал к коже или языку. Перед измерением не рекомендуется употреблять горячую пищу или напитки, так как это может исказить результаты. Слабые батарейки могут также повлиять на точность измерений, поэтому рекомендуется проводить поверку электронного термометра не реже одного раза в год.