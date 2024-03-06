Что делать, если разбился градусник и опасна ли ртуть

Posted 6 марта, 06:21
Published 6 марта, 06:21
Modified 9 сентября, 19:39
Updated 9 сентября, 19:39
Если у вас разбился градусник, важно предпринять следующие шаги:
Безопасность: сначала убедитесь, что никто не пострадал от осколков стекла, особенно если градусник был наполнен ртутью. В этом случае нужно немедленно проветрить помещение и осторожно убрать осколки.
Уборка: осторожно соберите все осколки стекла и избегайте прямого контакта с ртутью, если градусник был ртутным. Используйте перчатки и маску, чтобы избежать контакта с осколками и испарениями.
Вентиляция: если градусник был ртутным, проветрите помещение, чтобы уменьшить распространение ртутных испарений.
Утилизация: правильно избавьтесь от разбитого градусника, собрав все осколки и упаковав их в контейнер для опасных отходов. Обратитесь в местные службы по утилизации опасных отходов или в магазин, где можно сдать использованные градусники для правильной утилизации.
Осмотр: проверьте, нет ли осколков стекла или ртутных капель на поверхностях, с которыми могли контактировать. Если обнаружены, тщательно очистите их.
Безопасное измерение: приобретите новый градусник и используйте его с осторожностью, следуя инструкциям по безопасности и хранению.
Если ртуть разлита, необходимо принять следующие меры для ее безопасного удаления:
Изолирование области: ограничьте доступ в помещение, где разлилась ртуть, чтобы предотвратить ее распространение.
Вентиляция: обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, чтобы уменьшить концентрацию испарений ртути в воздухе. Откройте окна и двери.
Безопасное удаление: наденьте резиновые или латексные перчатки и используйте картон, пластиковую ложку или шпатель для сбора ртути и крупных капель.
Избегайте контакта: избегайте прямого контакта с ртутью руками. Не используйте пылесос или метлу, чтобы не разносить ртуть еще больше.
Сбор ртути: осторожно соберите капли ртути, аккуратно выдавливая их на картон или пластиковую ложку.
Удаление мелких капель: используйте липкую ленту, чтобы захватить остатки ртути, которые могли расползтись.
Утилизация: перенесите собранную ртуть в стеклянную емкость с плотно закрывающейся крышкой. Эту емкость следует сдать в местные службы по утилизации опасных отходов.
Очистка поверхностей: после сбора ртути аккуратно протрите поверхности, на которых она могла находиться, с использованием влажной тряпки или специальных очистителей.
После того как ртуть будет удалена, рекомендуется проветрить помещение и избегать его использования до тех пор, пока не будет уверенности в отсутствии ртути и ее испарений. Если большое количество ртути разлилось или вы сомневаетесь в своей способности безопасно убрать ее, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.
Помещение следует тщательно проветрить в течение 2-3 часов. Любые оставшиеся частицы ртути должны безопасно испариться и выветриться через окно.
Очистите обработанную поверхность, а также близлежащие металлические и деревянные поверхности, используя раствор из мыла и соды (50 г соды и 40 г тертого мыла на 1 литр теплой воды). Дайте раствору впитаться на 2 часа, затем промойте обработанные участки сначала мыльным раствором, а затем водой. Повторяйте эту процедуру в течение нескольких следующих дней. Рекомендуется проведение ежедневных влажных уборок помещения и частые проветривания.
Если пары вещества попадают в легкие, то более 80% от их объема с током крови распространяется по всем органам и системам организма. Этот процесс часто сопровождается слабостью, общим недомоганием, головной болью и потерей веса. Симптомы отравления обычно развиваются постепенно.
Один из характерных признаков — дрожание рук и подергивание века. В результате попадания ртути в организм человека могут развиться невротическая реакция и серьезные нарушения функции почек. Эти последствия могут проявиться как через год, так и через несколько недель.
Электронные контактные термометры измеряют среднюю температуру за время замера, а не максимальную. Даже после звукового сигнала они продолжают вычислять среднее значение, поэтому требуется дополнительное время удержания термометра в измеряемом месте после сигнала. Важно, чтобы наконечник плотно прилегал к коже или языку. Перед измерением не рекомендуется употреблять горячую пищу или напитки, так как это может исказить результаты. Слабые батарейки могут также повлиять на точность измерений, поэтому рекомендуется проводить поверку электронного термометра не реже одного раза в год.
Инфракрасные бесконтактные термометры могут быть использованы для измерения температуры барабанной перепонки, но на результат может повлиять наличие серной пробки. При измерении температуры на лбу влияет влажность кожи и температура окружающей среды. Однако, наибольшую погрешность может вызвать использование непротертого датчика. Перед каждым замером необходимо протереть датчик, чтобы получить корректные показания.
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