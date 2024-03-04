5 способов чтобы квартира сама платила за себя ипотеку

После нескольких лет выплаты ипотеки ваша недвижимость уже выросла в цене. Вы можете продать ее по более выгодным условиям, погасить ипотеку и оставить себе разницу. Рынок недвижимости постоянно растет, и ваша прибыль будет расти вместе с ним!