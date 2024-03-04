newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 11:56

Published 4 марта, 11:56

Modified 9 сентября, 19:33

Updated 9 сентября, 19:33

5 способов чтобы квартира сама платила за свою ипотеку

5 способов чтобы квартира сама платила за себя ипотеку

4 марта 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
5 способов чтобы квартира сама платила за свою ипотеку
Расскажем вам о 5-ти способах заработать на ипотеке, о которых вы, возможно, не задумывались

Хотите купить квартиру, но боитесь что не потянете ипотечные платежи? Мы знаем как при помощи 5 идей квартира может сама зарабатывать себе на ипотеку.

Инвестиции в аренду недвижимости

Покупаете квартиру по ипотеке, сдаете ее в аренду и с помощью арендной платы выплачиваете ипотечный кредит, при этом получая дополнительный доход. При правильном выборе квартиры и управлении арендой, доход от аренды может превысить ваши ежемесячные платежи по ипотеке!

Перепродажа ипотечной квартиры

После нескольких лет выплаты ипотеки ваша недвижимость уже выросла в цене. Вы можете продать ее по более выгодным условиям, погасить ипотеку и оставить себе разницу. Рынок недвижимости постоянно растет, и ваша прибыль будет расти вместе с ним!

5 необычных способов заработать на ипотеке5 необычных способов заработать на ипотеке
5 необычных способов заработать на ипотеке. Фото: Изображение Midjourney

Мини-хостел

Обустройте купленную квартиру под небольшой хостел или гостевой дом. С увеличением спроса на доступное жилье такая концепция может принести вам значительно больший доход по сравнению с обычной арендой.

Государственные программы

Воспользуйтесь возможностями получения субсидий и льгот по ипотеке. В некоторых странах государство предоставляет часть средств на первоначальный взнос или налоговые вычеты за покупку первой недвижимости. Такое содействие поможет вам сократить расходы и быстрее достичь чистой прибыли.

Краткосрочная аренда

Сдача квартиры или дома посуточно может принести гораздо больше дохода, чем долгосрочная аренда, особенно в туристических зонах. Необычные условия позволят вам заработать больше на своей ипотеке.

Итак, у вас есть 5 интересных способов заработать на ипотеке, о которых вы, возможно, не знали! Надеемся, что эти идеи помогут вам разнообразить ваш доход и сделать ипотеку еще более привлекательной инвестицией.

Читайте также:
Эксперт рассказал, что рынок недвижимости развивается неправильноИтоги Послания Президента: про поддержку семей с детьми и ипотекуЭксперты назвали самое популярное жилье, взятое под «Семейную ипотеку»
#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика