Эти места в России обязательно нужно посетить зимой: личный опыт

Posted 3 марта, 15:50
Published 3 марта, 15:50
Modified 9 сентября, 19:31
Updated 9 сентября, 19:31
Стоит ли говорить, что в гости к Деду Морозу, очевидно, лучше ехать именно зимой, а не летом. В его резиденции в Вологодской области в зимние месяцы царит действительно сказочная атмосфера: заснеженный и волшебный лес, аутентичный терем, где живет сам волшебник. Плюс ко всему зимой в этих краях не придется столкнуться с комарами и другими насекомыми, доставляющими туристам немало хлопот в летние месяцы.
Самые удачливые путешественники в Великом Устюге могут увидеть северное сияние. Однако даже без этого зрелища отдых в резиденции Деда Мороза обязательно запомнится благодаря многочисленным и интересным шоу-программам, катанию на лыжах и прогулкам по зимнему лесу.
Посетить русский Север и насладиться его величественной и суровой красотой лучше всего именно зимой. Решая вопрос, куда поехать зимой в России, многие путешественники делают выбор в пользу Мурманска, желая полюбоваться северным сиянием и посмотреть, что представляет собой настоящая полярная ночь.
Достопримечательностей в Мурманске не так много, однако в самом городе и недалеко от него всегда есть чем заняться, особенно поклонникам активного отдыха. Здесь есть современный горнолыжный курорт, множество развлечений и возможностей для занятий зимними видами спорта.
Сочи прекрасен в любое время года, однако многие россияне стремятся отдохнуть здесь именно зимой, выбирая Красную Поляну — современный курорт, где можно покататься на сноуборде, горных лыжах, полюбоваться красивой природой и сделать живописные фотографии.
Зимой в Сочи достаточно комфортная температура воздуха, которая располагает к долгим прогулкам по местным национальным паркам, осмотру достопримечательностей, в том числе объектов Олимпиады.
Достаточно оригинальное, но очень удачное решение вопроса, куда поехать зимой в России. Местная природа покоряет своей красотой и оригинальностью, кроме того, Южно-Сахалинск становится настоящим местом притяжения для любителей зимних видов спорта. Для катания на сноуборде, горных лыжах здесь есть все условия, в том числе более десяти трасс.
Зимой в Южно-Сахалинске можно покататься на снегоходах, побывать на рыбалке прямо в море или даже попытаться поймать краба. Отдельный вид досуга — посещение местных ресторанов и дегустация блюд из свежайших морепродуктов.
Еще один северный город, который становится особенно притягательным для туристов зимой. Выбирая, куда поехать отдыхать, многие любители путешествий выбирают Архангельск, желая осмотреть его достопримечательности, полюбоваться суровой природой и увидеть северное сияние.
Недалеко от Архангельска есть объект деревянного зодчества, который обязательно нужно посетить, — Малые Корелы. Здесь можно осмотреть древние постройки, покататься на санях, попробовать блюда местной кухни.
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