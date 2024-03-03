Эти места в России обязательно нужно посетить зимой: личный опыт

Стоит ли говорить, что в гости к Деду Морозу, очевидно, лучше ехать именно зимой, а не летом. В его резиденции в Вологодской области в зимние месяцы царит действительно сказочная атмосфера: заснеженный и волшебный лес, аутентичный терем, где живет сам волшебник. Плюс ко всему зимой в этих краях не придется столкнуться с комарами и другими насекомыми, доставляющими туристам немало хлопот в летние месяцы.