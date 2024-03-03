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Posted 3 марта, 15:50

Published 3 марта, 15:50

Modified 9 сентября, 19:31

Updated 9 сентября, 19:31

Куда поехать зимой — 5 мест в России

Эти места в России обязательно нужно посетить зимой: личный опыт

3 марта 2024, 15:50
Фото: 1MI
Куда поехать зимой — 5 мест в России
Куда поехать зимой в России и какие места лучше посетить именно в холодное время года, а не летом? Вот пять мест, которые я лично посетила зимой и могу с уверенностью рекомендовать.

Великий Устюг: поехать в гости к Деду Морозу

Стоит ли говорить, что в гости к Деду Морозу, очевидно, лучше ехать именно зимой, а не летом. В его резиденции в Вологодской области в зимние месяцы царит действительно сказочная атмосфера: заснеженный и волшебный лес, аутентичный терем, где живет сам волшебник. Плюс ко всему зимой в этих краях не придется столкнуться с комарами и другими насекомыми, доставляющими туристам немало хлопот в летние месяцы.

Самые удачливые путешественники в Великом Устюге могут увидеть северное сияние. Однако даже без этого зрелища отдых в резиденции Деда Мороза обязательно запомнится благодаря многочисленным и интересным шоу-программам, катанию на лыжах и прогулкам по зимнему лесу.

Мурманск: очарование севера России

Посетить русский Север и насладиться его величественной и суровой красотой лучше всего именно зимой. Решая вопрос, куда поехать зимой в России, многие путешественники делают выбор в пользу Мурманска, желая полюбоваться северным сиянием и посмотреть, что представляет собой настоящая полярная ночь.

Достопримечательностей в Мурманске не так много, однако в самом городе и недалеко от него всегда есть чем заняться, особенно поклонникам активного отдыха. Здесь есть современный горнолыжный курорт, множество развлечений и возможностей для занятий зимними видами спорта.

Сочи: идеальный отдых круглый год

Сочи: идеальный отдых круглый годСочи: идеальный отдых круглый год
Сочи: идеальный отдых круглый год. Фото: 1MI

Сочи прекрасен в любое время года, однако многие россияне стремятся отдохнуть здесь именно зимой, выбирая Красную Поляну — современный курорт, где можно покататься на сноуборде, горных лыжах, полюбоваться красивой природой и сделать живописные фотографии.

Зимой в Сочи достаточно комфортная температура воздуха, которая располагает к долгим прогулкам по местным национальным паркам, осмотру достопримечательностей, в том числе объектов Олимпиады.

Южно-Сахалинск: активный и интересный отдых

Южно-Сахалинск: активный и интересный отдыхЮжно-Сахалинск: активный и интересный отдых
Южно-Сахалинск: активный и интересный отдых. Фото: 1MI

Достаточно оригинальное, но очень удачное решение вопроса, куда поехать зимой в России. Местная природа покоряет своей красотой и оригинальностью, кроме того, Южно-Сахалинск становится настоящим местом притяжения для любителей зимних видов спорта. Для катания на сноуборде, горных лыжах здесь есть все условия, в том числе более десяти трасс.

Зимой в Южно-Сахалинске можно покататься на снегоходах, побывать на рыбалке прямо в море или даже попытаться поймать краба. Отдельный вид досуга — посещение местных ресторанов и дегустация блюд из свежайших морепродуктов.

Архангельск: там, где настоящая зима

Архангельск: там, где настоящая зимаАрхангельск: там, где настоящая зима
Архангельск: там, где настоящая зима. Фото: 1MI

Еще один северный город, который становится особенно притягательным для туристов зимой. Выбирая, куда поехать отдыхать, многие любители путешествий выбирают Архангельск, желая осмотреть его достопримечательности, полюбоваться суровой природой и увидеть северное сияние.

Недалеко от Архангельска есть объект деревянного зодчества, который обязательно нужно посетить, — Малые Корелы. Здесь можно осмотреть древние постройки, покататься на санях, попробовать блюда местной кухни.

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