Какой дизайн выбрать для маленькой кухни и от чего стоит отказаться

Практичные и долговечные материалы для кухни, за которыми легко ухаживать — это плитка и керамогранит. Сейчас популярно использовать разные покрытия: одно на основной поверхности, другое в рабочей зоне. Однако для маленькой кухни это не подходит, так как разделение пространства может сделать его еще меньше. Крупная плитка также не подходит, она будет выглядеть неправильно.