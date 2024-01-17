Какой дизайн выбрать для маленькой кухни и от чего стоит отказаться

Posted 17 января, 07:32
Published 17 января, 07:32
Modified 17 января, 07:34
Updated 17 января, 07:34
На небольшой кухне требуется, чтобы все функционировало эффективно. Плитка здесь играет роль не только отделочного материала, но и важного средства для создания визуального увеличения ограниченной площади. При этом, необходимо помнить, что это не обязательно должно идти в ущерб дизайну. В данной статье мы рассмотрим, как выбрать дизайн дял маленькой кухни, учитывая ее привлекательность и практичность.
Простой и ненавязчивый дизайн, использование простых форм и светлых цветов, функциональность и минимум декора — это главные характеристики минимализма. Важно иметь четкость и простоту во всем, включая встроенную систему хранения на кухне.
Например, можно использовать touch to open систему открывания шкафчиков и ящиков без ручек и лишнего рельефа. Желательно избегать перегружения маленькой кухни аксессуарами — лучше продумать минимальный набор необходимой техники. Встроенная техника, мебель-трансформеры и откидные конструкции также могут быть очень полезными и прекрасно подойдут для использования в небольших помещениях.
Практичные и долговечные материалы для кухни, за которыми легко ухаживать — это плитка и керамогранит. Сейчас популярно использовать разные покрытия: одно на основной поверхности, другое в рабочей зоне. Однако для маленькой кухни это не подходит, так как разделение пространства может сделать его еще меньше. Крупная плитка также не подходит, она будет выглядеть неправильно.
Маленькая площадь позволяет выбирать из дорогих материалов без значительного влияния на бюджет. Хорошим вариантом для маленькой кухни будет цветная плитка мелкого формата и пэчворк-покрытие.
В небольшом объеме они будут незаметны. Однако, если хотите поэкспериментировать с цветами или передней панелью, то было бы лучше выбрать что-то нейтральное.
Хорошее освещение на маленькой кухне является ключом к тому, чтобы визуально не уменьшить еще больше пространство.
Во-первых, рекомендуется выбрать потолочное освещение. Подходит люстра с простым дизайном без излишних деталей. Лучше всего ее повесить над столом, а не в центре комнаты. Кроме того, можно установить рельсу со светильниками ближе к рабочей зоне.
Для подсветки шкафов и столешниц:
Яркие цвета, нежные оттенки или классические белый и кремовый идеально подходят для декорирования маленькой кухни. Правильный выбор цвета поможет создать визуальное ощущение простора в комнате.
Кухонные интерьеры, выполненные в нейтральных тонах, всегда выглядят аккуратно и однородно. Не забывайте о популярных цветовых решениях 2024 года: свежие луговые, морские, нежные розовые и терракотовые.
При обустройстве небольшой кухни нам необходимо сделать выбор между различными удобствами. Например, может возникнуть вопрос о том, нужна ли нам вытяжка и посудомоечная машина, или можем мы обойтись без них. Также возникает вопрос о размере холодильника: нужно ли нам большое пространство для продуктов, или маленький также справится с этой задачей, занимая минимум места.
Разместить на расстоянии пяти метров холодильник, посудомоечную машину, большую печь и плиту, микроволновую печь и пристраивать мультиварку — это задача неразумная. Или даже безысходная. Если вы готовите в мультиварке, часто ли используете плиту? Без посудомоечной машины жизнь становится однотонной?
Составьте перечень имеющейся и желаемой техники. Подумайте, от чего можно отказаться, а что можно заменить мини-вариантами.
Если часто разогреваете еду, но редко выпекаете что-то, обратите внимание на духовку с функцией микроволновки. У некоторых людей духовой шкаф может заменить мультиварку.