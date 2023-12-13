Стало известно, как посетители относятся к выставке «Россия»

Posted 13 декабря 2023, 07:51
Published 13 декабря 2023, 07:51
Modified 13 декабря 2023, 07:53
Updated 13 декабря 2023, 07:53
Международная выставка-форум проходит на ВДНХ в Москве, где регионы страны показывают свои достижения в различных сферах. Около 97% опрошенных посетителей заявили, что показанное на выставке заставляет их гордиться Россией.
По информации РИА «Новости», девять из десяти респондентов заявили, что узнали что-то новое во время посещения. К проведению опроса привлекли студентов, а около 65% респондентов оказались женщины.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский рассказал, что чаще всего посетитиели выставки говорили о патриотизме, когда им задавали вопрос о впечатлениях.
Кроме того, у гостей интересовались насчет будущего молодежи. Большинство ответили, что у них есть все возможности для реализации.
А содержание выставки очень понравилось 85% респондентов. Всего успели опросить почти 1,3 тысячи человек.