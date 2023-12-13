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Posted 13 декабря 2023, 07:51

Published 13 декабря 2023, 07:51

Modified 13 декабря 2023, 07:53

Updated 13 декабря 2023, 07:53

Стало известно, как посетители относятся к выставке «Россия»

Стало известно, как посетители относятся к выставке «Россия»

13 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI.
Проведенный среди посетителей выставки «Россия» опрос показал, что они гордятся своей Родиной, рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Международная выставка-форум проходит на ВДНХ в Москве, где регионы страны показывают свои достижения в различных сферах. Около 97% опрошенных посетителей заявили, что показанное на выставке заставляет их гордиться Россией.

По информации РИА «Новости», девять из десяти респондентов заявили, что узнали что-то новое во время посещения. К проведению опроса привлекли студентов, а около 65% респондентов оказались женщины.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский рассказал, что чаще всего посетитиели выставки говорили о патриотизме, когда им задавали вопрос о впечатлениях.

Кроме того, у гостей интересовались насчет будущего молодежи. Большинство ответили, что у них есть все возможности для реализации.

А содержание выставки очень понравилось 85% респондентов. Всего успели опросить почти 1,3 тысячи человек.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Москва#Женщины#ВДНХ#Студенты#Информация
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