Андрей Воробьев: Подмосковье представило свой стенд на выставке «Россия»

Экспозицию стенда создали на базе трех дверей, каждая из которых открывает доступ к видеокапсулам. За этими дверями в 3D-формате можно ознакомиться с гордостью Московской области: гжельским фарфором, жостовской росписью, коломенской пастилой. Гостям стенда предлагают виртуально посетить такие известные производства, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В виртуальном режиме гостям показывают производство сыра в Подмосковье, приглашают их в гимназию имени Е. М. Примакова. Также стенд проводит для гостей онлайн-экскурсии по музею «Новый Иерусалим» и по выставке современного искусства в парке Малевича, яхтенную регату и прогулку по Приокско-Террасному заповеднику, где обитают зубры.