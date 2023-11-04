Андрей Воробьев: Подмосковье представило свой стенд на выставке «Россия»

Posted 4 ноября 2023, 16:52
Published 4 ноября 2023, 16:52
Modified 4 ноября 2023, 16:54
Updated 4 ноября 2023, 16:54
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что День региона на выставке намечен на 27 декабря. Об этом пишет РИАМО.
«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса», — рассказал губернатор. Также Андрей Воробьев напомнил, что организаторы стенда подготовили игровую зону, которая имитирует ЦУР, своеобразный интерактивный пульт для руководства регионом на экране. Данная игра-стратегия действует как симулятор городского пространства, где игроки сталкиваются с разными вызовами подобно тому, как это происходит в реальной жизни. Все поставленные в виртуальном мире задачи, отметил губернатор Подмосковья, можно решить на специальной платформе «Добродел».
Стенд Московской области открыт для посетителей в 75-м павильоне ВДНХ. Свой голос аудиогиду для навигации «одолжил» народный артист России Сергей Безруков.
Экспозицию стенда создали на базе трех дверей, каждая из которых открывает доступ к видеокапсулам. За этими дверями в 3D-формате можно ознакомиться с гордостью Московской области: гжельским фарфором, жостовской росписью, коломенской пастилой. Гостям стенда предлагают виртуально посетить такие известные производства, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В виртуальном режиме гостям показывают производство сыра в Подмосковье, приглашают их в гимназию имени Е. М. Примакова. Также стенд проводит для гостей онлайн-экскурсии по музею «Новый Иерусалим» и по выставке современного искусства в парке Малевича, яхтенную регату и прогулку по Приокско-Террасному заповеднику, где обитают зубры.
Особенно привлекателен для посетителей стенда тач-стол с интерактивной картой Подмосковья. Благодаря этой карте можно получить исчерпывающее представление о президентских проектах, которые осуществляются в регионе.
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, обсуждая участие региона в выставке «Россия», указал, что Подмосковье, будучи наделенным статусом передового экономического, промышленного, научного, культурного, туристического центра России, предоставляет своим жителям все основания для гордости за проекты, развиваемые регионом в отрасли современных технологий, цифровизации, образования, благоустройства и в других сферах.
В пространстве ярмарки (75-й павильон) гостей ждет знакомство с продукцией народных художественных промыслов. В рамках продуктовой ярмарки на площадке в 48-м павильоне ВДНХ Московскую область и ее товары каждую неделю будет представлять один из фермеров.