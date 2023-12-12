Маткапитал: как получить и потратить 775 тыс рублей

Posted 12 декабря 2023, 06:17
Published 12 декабря 2023, 06:17
Modified 12 декабря 2023, 06:20
Updated 12 декабря 2023, 06:20
Сумма маткапитала при рождении первого ребенка установлена на отметке 587,5 тыс. рублей, а при рождении второго — 775 тыс. рублей. Если родители уже получили материнский капитал на первого ребенка, то выплата на второго составит 189,5 тыс. рублей. Эти данные можно найти в информации Фонда соцстрахования. Изменение размера выплат произошло 1 февраля 2023 года.
Один из наиболее распространенных способов распределения государственной помощи — это улучшение жилищных условий и погашение ипотеки. Важно отметить, что в 2023 году программа была пересмотрена и появились несколько вариантов, на которые можно будет использовать денежный сертификат.
В этом году внесли некоторые изменения, которые касаются этого вида помощи семьям — его индексация. В прошлом году индексацию провели не с 1 января, а с 1 февраля. Теперь выплаты учитывают фактическую инфляцию, а не ее прогноз.
Если родителям уже выплачивали деньги на первого ребенка, то после рождения второго они смогут получить 189,5 тысячи рублей, что на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году.
В 2021 году размер материнского капитала был увеличен на 3,7 процента и составлял 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей на второго.
Материнский капитал — это государственная программа, которая предоставляет финансовую поддержку семьям. Она была запущена в 2007 году и будет действовать до конца 2026 года с целью стимулирования рождаемости в стране. Изначально деньги могли получить только семьи, в которых появлялся второй ребенок, но потом правила программы изменились.
Получить маткапитал могут несколько категорий граждан:
Важное изменение, которое вступило в силу с 2020 года, заключается в том, что получить материнский капитал теперь можно без подачи заявления. Сведения, которые потребуются для получения помощи, в автоматическом режиме поступят из органов ЗАГС. А уведомление о выдаче сертификата отобразится в личном кабинете на портале госуслуг.
Кроме того, оформлять сертификат стали намного быстрее. Теперь он выдается в течение пяти рабочих дней, вместо прежних 15.
Финансовые средства, выделенные в рамках материнского капитала, могут быть использованы для приобретения жилой недвижимости как наличными, так и с помощью ипотеки. Сертификат обычно направляется на погашение основной суммы ипотечного кредита, рефинансирование или первоначальный взнос.
Если мы рассматриваем последний случай, то стоит учесть, что лучше добавить свои личные накопления. Таким образом, у вас будет больше шансов на получение одобрения. Важно знать, что «чисто маткапитал» (если это предусмотрено программой банка) не может стать причиной отказа. Однако следует понимать, что чем больше вы внесете собственных денежных средств, тем больше шансов, что банк предоставит вам кредит. Здесь дело в рисках: чем больше вы вносите собственных средств, тем меньше вероятность, что вы откажетесь от выплат и захотите потерять имущество.
Можно также использовать материнский капитал в рамках различных льготных программ, таких как Дальневосточная, Сельская, Семейная, Льготная программа на покупку жилья в новостройках, а также программы военной ипотеки. Начиная с 2021 года, можно подать заявление на самую востребованную программу — покупку или возведение жилья в рамках ипотеки, непосредственно в банке, где вы планируете получить кредит. И сбором необходимых документов уже будут заниматься специалисты банка.