Маткапитал: как получить и потратить 775 тыс рублей

Финансовые средства, выделенные в рамках материнского капитала, могут быть использованы для приобретения жилой недвижимости как наличными, так и с помощью ипотеки. Сертификат обычно направляется на погашение основной суммы ипотечного кредита, рефинансирование или первоначальный взнос.



Если мы рассматриваем последний случай, то стоит учесть, что лучше добавить свои личные накопления. Таким образом, у вас будет больше шансов на получение одобрения. Важно знать, что «чисто маткапитал» (если это предусмотрено программой банка) не может стать причиной отказа. Однако следует понимать, что чем больше вы внесете собственных денежных средств, тем больше шансов, что банк предоставит вам кредит. Здесь дело в рисках: чем больше вы вносите собственных средств, тем меньше вероятность, что вы откажетесь от выплат и захотите потерять имущество.



Можно также использовать материнский капитал в рамках различных льготных программ, таких как Дальневосточная, Сельская, Семейная, Льготная программа на покупку жилья в новостройках, а также программы военной ипотеки. Начиная с 2021 года, можно подать заявление на самую востребованную программу — покупку или возведение жилья в рамках ипотеки, непосредственно в банке, где вы планируете получить кредит. И сбором необходимых документов уже будут заниматься специалисты банка.