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Posted 3 декабря 2023, 07:41

Published 3 декабря 2023, 07:41

Modified 3 декабря 2023, 07:43

Updated 3 декабря 2023, 07:43

Как и на что можно потратить маткапитал

Как и на что можно потратить маткапитал

3 декабря 2023, 07:41
Фото: 1MI.
В России средства маткапитала можно потратить на различные цели, в том числе улучшение жилищных условий. Как это сделать, в материале Newia.

В этом году размер материнского капитала при рождении первого ребенка достигает 589,5 тысячи рублей, а для второго ребенка — 779 тысяч. Если родители уже получали такую помощь на первого ребенка, то выплата по второму ребенку составит 189,5 тысячи рублей.

Один из самых популярных способов использования материнского капитала — улучшение жилищных условий и выплата ипотеки. В следующем году программа будет изменена, и появятся новые возможности для использования денежного сертификата.

Как получить маткапитал

С начала 2020 года программа маткапитала, которая была запущена в 2007 году, была расширена. Теперь сертификат можно получить на первенца, который появился на свет или был усыновлен с 1 января 2020 года.

Еще одно важное изменение — с 2020 года действует новый порядок оформления маткапитала. Теперь не нужно подавать заявление, так как информация о рождении ребенка будет автоматически передаваться из органов записи актов гражданского состояния в Пенсионный фонд. Уведомление о выдаче сертификата будет доступно в личном кабинете на портале госуслуг.

На что потратить маткапитал

Средства, полученные в рамках выплаты, можно использовать для различных целей. Например, их можно потратить на образование детей или покупку жилья.

Один из самых распространенных способов использования сертификата — улучшение жилищных условий. Например, с его помощью можно строить или покупать дом или квартиру. Другой вариант — выплачивать ипотечный кредит. По данным Минтруда, более половины участников программы выбирают именно эти цели.

Как получить сертификат на маткапитал

Достаточно предъявить именной документ, чтобы подтвердить свое право на получение материнского капитала. Сертификат могут выдать как в письменном, так и в электронном виде, в зависимости от предпочтений заявителя. Если выбрана электронная форма, то сертификат можно скачать в любое удобное время на портале государственных услуг или в личном кабинете матери на сайте Социального фонда России. Если же нужна бумажная версия сертификата, то необходимо обратиться в ближайшее отделение Социального фонда России.

Как купить квартиру с маткапиталом

С помощью материнского капитала можно приобрести жилую площадь в рамках любой сделки, которая соответствует законодательству. Жилье можно приобрести у юридического лица или физического лица, заключив договор купли-продажи. Также возможно приобретение жилья у застройщика по договору участия в долевом строительстве или с использованием услуг жилищного, жилищно-строительного или жилищно-накопительного кооператива.

При покупке недвижимости по договору купли-продажи, это может быть как новостройка, так и вторичный рынок, покупатель оплачивает часть стоимости квартиры из своих средств.


Процесс проходит следующим образом: покупатель и продавец заключают договор купли-продажи и подают необходимые документы для регистрации. Росреестр регистрирует данный договор и налагает ограничение на квартиру. Затем покупатель подает заявление в СФР о распоряжении маткапиталом и предоставляет пакет необходимых документов. Подать заявление можно сделать самостоятельно, через портал госуслуг, через МФЦ или отправив его по почте.

СФР обязан рассмотреть полученное заявление в течение десяти дней и принять соответствующее решение: удовлетворить заявление или отказать. В случае удовлетворения заявления, СФР переводит продавцу средства в течение пяти рабочих дней.

После полной оплаты всей суммы продажи, ограничение на объект недвижимости снимается, при этом покупатель должен учесть необходимость выделить доли для своей второй половины и детей. Это может быть сделано после погашения ипотечного кредита или сразу же, если это разрешено банком.

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