Как и на что можно потратить маткапитал

Posted 3 декабря 2023, 07:41
Published 3 декабря 2023, 07:41
Modified 3 декабря 2023, 07:43
Updated 3 декабря 2023, 07:43
В этом году размер материнского капитала при рождении первого ребенка достигает 589,5 тысячи рублей, а для второго ребенка — 779 тысяч. Если родители уже получали такую помощь на первого ребенка, то выплата по второму ребенку составит 189,5 тысячи рублей.
Один из самых популярных способов использования материнского капитала — улучшение жилищных условий и выплата ипотеки. В следующем году программа будет изменена, и появятся новые возможности для использования денежного сертификата.
С начала 2020 года программа маткапитала, которая была запущена в 2007 году, была расширена. Теперь сертификат можно получить на первенца, который появился на свет или был усыновлен с 1 января 2020 года.
Еще одно важное изменение — с 2020 года действует новый порядок оформления маткапитала. Теперь не нужно подавать заявление, так как информация о рождении ребенка будет автоматически передаваться из органов записи актов гражданского состояния в Пенсионный фонд. Уведомление о выдаче сертификата будет доступно в личном кабинете на портале госуслуг.
Средства, полученные в рамках выплаты, можно использовать для различных целей. Например, их можно потратить на образование детей или покупку жилья.
Один из самых распространенных способов использования сертификата — улучшение жилищных условий. Например, с его помощью можно строить или покупать дом или квартиру. Другой вариант — выплачивать ипотечный кредит. По данным Минтруда, более половины участников программы выбирают именно эти цели.
Достаточно предъявить именной документ, чтобы подтвердить свое право на получение материнского капитала. Сертификат могут выдать как в письменном, так и в электронном виде, в зависимости от предпочтений заявителя. Если выбрана электронная форма, то сертификат можно скачать в любое удобное время на портале государственных услуг или в личном кабинете матери на сайте Социального фонда России. Если же нужна бумажная версия сертификата, то необходимо обратиться в ближайшее отделение Социального фонда России.
С помощью материнского капитала можно приобрести жилую площадь в рамках любой сделки, которая соответствует законодательству. Жилье можно приобрести у юридического лица или физического лица, заключив договор купли-продажи. Также возможно приобретение жилья у застройщика по договору участия в долевом строительстве или с использованием услуг жилищного, жилищно-строительного или жилищно-накопительного кооператива.
При покупке недвижимости по договору купли-продажи, это может быть как новостройка, так и вторичный рынок, покупатель оплачивает часть стоимости квартиры из своих средств.
Процесс проходит следующим образом: покупатель и продавец заключают договор купли-продажи и подают необходимые документы для регистрации. Росреестр регистрирует данный договор и налагает ограничение на квартиру. Затем покупатель подает заявление в СФР о распоряжении маткапиталом и предоставляет пакет необходимых документов. Подать заявление можно сделать самостоятельно, через портал госуслуг, через МФЦ или отправив его по почте.
СФР обязан рассмотреть полученное заявление в течение десяти дней и принять соответствующее решение: удовлетворить заявление или отказать. В случае удовлетворения заявления, СФР переводит продавцу средства в течение пяти рабочих дней.
После полной оплаты всей суммы продажи, ограничение на объект недвижимости снимается, при этом покупатель должен учесть необходимость выделить доли для своей второй половины и детей. Это может быть сделано после погашения ипотечного кредита или сразу же, если это разрешено банком.