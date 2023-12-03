Как и на что можно потратить маткапитал



Процесс проходит следующим образом: покупатель и продавец заключают договор купли-продажи и подают необходимые документы для регистрации. Росреестр регистрирует данный договор и налагает ограничение на квартиру. Затем покупатель подает заявление в СФР о распоряжении маткапиталом и предоставляет пакет необходимых документов. Подать заявление можно сделать самостоятельно, через портал госуслуг, через МФЦ или отправив его по почте.



СФР обязан рассмотреть полученное заявление в течение десяти дней и принять соответствующее решение: удовлетворить заявление или отказать. В случае удовлетворения заявления, СФР переводит продавцу средства в течение пяти рабочих дней.



После полной оплаты всей суммы продажи, ограничение на объект недвижимости снимается, при этом покупатель должен учесть необходимость выделить доли для своей второй половины и детей. Это может быть сделано после погашения ипотечного кредита или сразу же, если это разрешено банком.