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Posted 11 декабря 2023, 15:56

Published 11 декабря 2023, 15:56

Modified 11 декабря 2023, 16:05

Updated 11 декабря 2023, 16:05

В Петербурге могут запустить новый тариф на общественный транспорт

В Петербурге могут запустить новый тариф на общественный транспорт

11 декабря 2023, 15:56
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге рассматривается возможность ввода нового тарифа на проезд в общественном транспорте, рассказали в Комитете по транспорту.

Речь идет о едином тарифе, в которых входят обычный городской транспорт и электрички.

Но о сроках введения нового тарифа и о подробностях, например, какие виды транспорта будут включены в этот тариф, пока не раскрывается.

Отметим, что на железной дороге уже функционирует тактовое движение электричек, то есть составы отправляются от конечных станций через определенные промежутки времени. Например, в понедельник начал работу такой режим между Балтийским вокзалом и Красным Селом.

Ранее стало известно, что в Ленобласти повысят плату за проезд на общественном транспорте>

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Общественный транспорт#Петербург#Тариф#Ленобласть
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