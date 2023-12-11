В Петербурге могут запустить новый тариф на общественный транспорт

Posted 11 декабря 2023, 15:56
Published 11 декабря 2023, 15:56
Modified 11 декабря 2023, 16:05
Updated 11 декабря 2023, 16:05
Речь идет о едином тарифе, в которых входят обычный городской транспорт и электрички.
Но о сроках введения нового тарифа и о подробностях, например, какие виды транспорта будут включены в этот тариф, пока не раскрывается.
Отметим, что на железной дороге уже функционирует тактовое движение электричек, то есть составы отправляются от конечных станций через определенные промежутки времени. Например, в понедельник начал работу такой режим между Балтийским вокзалом и Красным Селом.
Ранее стало известно, что в Ленобласти повысят плату за проезд на общественном транспорте>