В Петербурге могут запустить новый тариф на общественный транспорт

Но о сроках введения нового тарифа и о подробностях, например, какие виды транспорта будут включены в этот тариф, пока не раскрывается.



Отметим, что на железной дороге уже функционирует тактовое движение электричек, то есть составы отправляются от конечных станций через определенные промежутки времени. Например, в понедельник начал работу такой режим между Балтийским вокзалом и Красным Селом.