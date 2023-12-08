В Ленобласти повысят плату за проезд на общественном транспорте

При этом со следующего года в регионе стартует транспортная реформа. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в рамках этой реформы предлагается такая схема взаимодействия властей с транспортными компаниями, которая сделает тариф на перевозку экономически обоснованным.