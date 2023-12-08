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Posted 8 декабря 2023, 16:37

Published 8 декабря 2023, 16:37

Modified 8 декабря 2023, 16:39

Updated 8 декабря 2023, 16:39

В Ленобласти повысят плату за проезд на общественном транспорте

В Ленобласти повысят плату за проезд на общественном транспорте

8 декабря 2023, 16:37
Фото: Midjourney.
Власти также запускают транспортную реформу с новой системой тарифов, которая заработает в полном объёме с 2025 года.

Власти Ленобласти намерены повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. Причина — растущие расходы на закупку и содержание транспортного парка, пояснили в Комтрансе. Как заявил глава этого ведомства Михаил Присяжников, стоимость некоторых запчастей выросла на 300%.

После того, как чиновники изучат объем пассажиропотока и затраты перевозчиков, будут предложены новые тарифы для населения.

При этом со следующего года в регионе стартует транспортная реформа. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в рамках этой реформы предлагается такая схема взаимодействия властей с транспортными компаниями, которая сделает тариф на перевозку экономически обоснованным.

В частности, предлагается возмещать закупку техники, горюче-смазочных материалов и запчастей регионом в зависимости от пробега транспорта. А другие расходы транспортных компаний — на зарплаты, содержание руководства и премии компенсировать за счет сбора средств граждан.

Также планируется ввести несколько тарифов в зависимости от дальности маршрута и мощности самого транспортного средства. В полном объеме новая система тарифов заработает с 2025 года.

По словам Дрозденко, в рамках реформы область попытается не только обновить транспортный состав, но и цифровизировать общественный транспорт при помощи различных сервисов. Речь идет о замене около 450 автобусов.

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