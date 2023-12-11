ИТ-компании арендовали в 2023 году более 50% петербургских офисов

Самый высокий спрос на офисные помещения был у компаний из сфер IT, нефтегазовой и производственной. Большинство помещений, арендованных IT-компаниями, располагались в деловых центрах класса B, в то время как международные IT-компании предпочитали помещения класса A. Общая площадь арендуемых офисов обычно не превышала 1 тыс. кв. м.



Эксперты также выяснили, что в 2023 году могут ввести 135 тысяч квадратных метров новых офисных помещений в Петербурге, что на 17% меньше, чем в предыдущем году. В связи с этим, ожидаются некоторые изменения в арендных ставках, поскольку доступные для аренды помещения станут реже встречаться.



По информации «Коммерсанта», к началу декабря 2023 года объем сделок по аренде офисов уменьшился на 35% по сравнению с предыдущим годом. Этому способствует низкая вакантность и факт того, что свободные помещения, оставшиеся после ухода международных компаний, уже заняты. В таких условиях изменения рентных ставок минимальны, а скидки на аренду практически не предлагаются.