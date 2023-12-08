В России хотят ужесточить порядок сделок с недвижимостью супругов

Законопроект, предложенный депутатами, будет рассмотрен Госдумой. Они хотят внести изменения в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы один из супругов мог запретить другому совершать сделки с общей недвижимостью без его согласия.



Пояснительная записка к законопроекту указывает, что каждый из супругов должен иметь право ограничивать действия с совместным имуществом, написав заявление в Государственный реестр недвижимости.



Авторы законопроекта отмечают, что часто возникают ситуации, когда один из супругов делает сделки со совместным имуществом без уведомления другого и в ущерб семейным интересам. В настоящее время для признания таких сделок недействительными требуются временные и финансовые затраты.



Отмечается, что определенной категории собственности, которая была приобретена во время брака, присуждается статус совместного имущества по семейному кодексу РФ.



Законопроект был включен в программу работы Госдумы на декабрь.