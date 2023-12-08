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Posted 8 декабря 2023, 11:52

Published 8 декабря 2023, 11:52

Modified 8 декабря 2023, 11:59

Updated 8 декабря 2023, 11:59

В России хотят ужесточить порядок сделок с недвижимостью супругов

В России хотят ужесточить порядок сделок с недвижимостью супругов

8 декабря 2023, 11:52
Фото: newia.ru.
В России рассмотрят законопроект, по которому один из супругов сможет запретить другому совершать сделки с их недвижимостью без его согласия, сообщает «Деловой Петербург».

Законопроект, предложенный депутатами, будет рассмотрен Госдумой. Они хотят внести изменения в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы один из супругов мог запретить другому совершать сделки с общей недвижимостью без его согласия.

Пояснительная записка к законопроекту указывает, что каждый из супругов должен иметь право ограничивать действия с совместным имуществом, написав заявление в Государственный реестр недвижимости.

Авторы законопроекта отмечают, что часто возникают ситуации, когда один из супругов делает сделки со совместным имуществом без уведомления другого и в ущерб семейным интересам. В настоящее время для признания таких сделок недействительными требуются временные и финансовые затраты.

Отмечается, что определенной категории собственности, которая была приобретена во время брака, присуждается статус совместного имущества по семейному кодексу РФ.

Законопроект был включен в программу работы Госдумы на декабрь.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Госдума
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