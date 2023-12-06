Петербуржцы смогут погасить задолженность за коммуналку без штрафов

Posted 6 декабря 2023, 06:18
Published 6 декабря 2023, 06:18
Modified 6 декабря 2023, 06:25
Updated 6 декабря 2023, 06:25
С 1 по 31 декабря компания проводит акцию «В Новый год без задолженностей». Жители Санкт-Петербурга и всего региона могут погасить свои долги по холодному водоснабжению и водоотведению без штрафов.
«Акция касается потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах, а также владельцев частных домов. Для участия нужно избавиться от долгов до конца этого года», — говорится в публикации.
Отмечается, что это не распространяется на ТСЖ, ЖК и ЖСК не участвуют в акции.
Местных жителей призвали не упускать такую возможность.