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Posted 6 декабря 2023, 06:18

Published 6 декабря 2023, 06:18

Modified 6 декабря 2023, 06:25

Updated 6 декабря 2023, 06:25

Петербуржцы смогут погасить задолженность за коммуналку без штрафов

Петербуржцы смогут погасить задолженность за коммуналку без штрафов

6 декабря 2023, 06:18
Фото: 1MI.
Жители Санкт-Петербурга и области получили возможность оплатить без пени долги за воду, сообщает «Водоканал».

С 1 по 31 декабря компания проводит акцию «В Новый год без задолженностей». Жители Санкт-Петербурга и всего региона могут погасить свои долги по холодному водоснабжению и водоотведению без штрафов.

«Акция касается потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах, а также владельцев частных домов. Для участия нужно избавиться от долгов до конца этого года», — говорится в публикации.

Отмечается, что это не распространяется на ТСЖ, ЖК и ЖСК не участвуют в акции.

Местных жителей призвали не упускать такую возможность.

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#Илья Протвинов#Общество#Акция#Санкт-Петербург#Долги#Задолженность
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