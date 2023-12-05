Вера Брежнева осталась без бутика одежды в Петербурге из-за долгов

Posted 5 декабря 2023, 14:31
Published 5 декабря 2023, 14:31
Modified 5 декабря 2023, 14:36
Updated 5 декабря 2023, 14:36
Речь идет о магазине женской одежды Myseasons, который известная певица открыла совместно с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге.
По данным канала, подруга Брежневой недавно вышла из совместного предприятия «Майсизонс». Причина назвали полное отсутствие участия артистки в деловых вопросах.
«Изначально была договоренность, что Вера будет заниматься продвижением бренда, а Ханна возьмет на себя все остальные обязанности. Теперь Хмелева стала единственной владелицей модного магазина, а компанию Брежневой закрыли из-за проблем с долгами», — уточнил канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало.