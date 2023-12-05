Вера Брежнева осталась без бутика одежды в Петербурге из-за долгов

«Изначально была договоренность, что Вера будет заниматься продвижением бренда, а Ханна возьмет на себя все остальные обязанности. Теперь Хмелева стала единственной владелицей модного магазина, а компанию Брежневой закрыли из-за проблем с долгами», — уточнил канал.