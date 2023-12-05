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Posted 5 декабря 2023, 14:31

Published 5 декабря 2023, 14:31

Modified 5 декабря 2023, 14:36

Updated 5 декабря 2023, 14:36

Вера Брежнева осталась без бутика одежды в Петербурге из-за долгов

Вера Брежнева осталась без бутика одежды в Петербурге из-за долгов

5 декабря 2023, 14:31
Фото: 1MI.
Певица Вера Брежнева потеряла свою последнюю коммерческую деятельность в России, сообщает Mash.

Речь идет о магазине женской одежды Myseasons, который известная певица открыла совместно с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге.

По данным канала, подруга Брежневой недавно вышла из совместного предприятия «Майсизонс». Причина назвали полное отсутствие участия артистки в деловых вопросах.

«Изначально была договоренность, что Вера будет заниматься продвижением бренда, а Ханна возьмет на себя все остальные обязанности. Теперь Хмелева стала единственной владелицей модного магазина, а компанию Брежневой закрыли из-за проблем с долгами», — уточнил канал.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало.

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#Илья Протвинов#Общество
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