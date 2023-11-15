Внука Пугачевой начали разыскивать из-за долгов

«В то же время, супруга Преснякова имеет задолженность перед ФНС в размере 80 тысяч рублей. Причиной поиска супругов также стал автомобиль, зарегистрированный на компанию и получивший штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей за два года», — сказано в сообщении.