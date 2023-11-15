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Posted 15 ноября 2023, 05:21

Published 15 ноября 2023, 05:21

Modified 15 ноября 2023, 05:25

Updated 15 ноября 2023, 05:25

Внука Пугачевой начали разыскивать из-за долгов

Внука Пугачевой начали разыскивать из-за долгов

15 ноября 2023, 05:21
Фото: 1MI.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его жена Алена стали объектом интереса судебных приставов из-за задолженностей, сообщает Lenta.ру.

Издание пишет, что музыкант продолжает работать в России через компанию «Нико спорт», которая занимается установкой спортивных площадок на заказ от застройщиков Москвы и выполняет государственные контракты. Управляющим директором этой компании является жена Преснякова, Алена.

По данным издания, в 2022 году выручка организации составила 10,5 миллиона рублей.

«В то же время, супруга Преснякова имеет задолженность перед ФНС в размере 80 тысяч рублей. Причиной поиска супругов также стал автомобиль, зарегистрированный на компанию и получивший штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей за два года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь ГИБДД передала все необходимые материалы в ФССП.

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