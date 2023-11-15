Внука Пугачевой начали разыскивать из-за долгов

Posted 15 ноября 2023, 05:21
Published 15 ноября 2023, 05:21
Modified 15 ноября 2023, 05:25
Updated 15 ноября 2023, 05:25
Издание пишет, что музыкант продолжает работать в России через компанию «Нико спорт», которая занимается установкой спортивных площадок на заказ от застройщиков Москвы и выполняет государственные контракты. Управляющим директором этой компании является жена Преснякова, Алена.
По данным издания, в 2022 году выручка организации составила 10,5 миллиона рублей.
«В то же время, супруга Преснякова имеет задолженность перед ФНС в размере 80 тысяч рублей. Причиной поиска супругов также стал автомобиль, зарегистрированный на компанию и получивший штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей за два года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь ГИБДД передала все необходимые материалы в ФССП.