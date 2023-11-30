Мораторий на реновацию в Санкт-Петербурге продлили до 2025 года

Депутаты Законодательного собрания решили продлить мораторий до 2025 года. Сам законопроект о реновации предусматривает переселение жильцов старых домов, которые имеют значительную степень износа. Однако он был приостановлен в 2022 году из-за недовольства граждан. Тогда стало ясно, что документ нуждается в изменениях и доработке.



Мораторий был установлен в ответ на обращения горожан, которые беспокоились за свои права на собственность. Чтобы выработать общую позицию, создали Общественный штаб. На основе его рекомендаций депутаты уже направили в Государственную Думу три инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство.



В предложенных поправках подробно описывается процедура определения границ населенных районов. Вместе с этим жильцы старых домов хотят сохранить свой район проживания.