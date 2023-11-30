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Posted 30 ноября 2023, 07:12

Published 30 ноября 2023, 07:12

Modified 30 ноября 2023, 07:16

Updated 30 ноября 2023, 07:16

Мораторий на реновацию в Санкт-Петербурге продлили до 2025 года

Мораторий на реновацию в Санкт-Петербурге продлили до 2025 года

30 ноября 2023, 07:12
Фото: 1MI.
В Петербурге закон о комплексном развитии территорий не будет применяться еще в течение года, сообщили в Заксобрании города.

Депутаты Законодательного собрания решили продлить мораторий до 2025 года. Сам законопроект о реновации предусматривает переселение жильцов старых домов, которые имеют значительную степень износа. Однако он был приостановлен в 2022 году из-за недовольства граждан. Тогда стало ясно, что документ нуждается в изменениях и доработке.

Мораторий был установлен в ответ на обращения горожан, которые беспокоились за свои права на собственность. Чтобы выработать общую позицию, создали Общественный штаб. На основе его рекомендаций депутаты уже направили в Государственную Думу три инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство.

В предложенных поправках подробно описывается процедура определения границ населенных районов. Вместе с этим жильцы старых домов хотят сохранить свой район проживания.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Жильцы
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